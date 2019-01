Hoy se cumplen 76 años del natalicio de Janis Joplin

Janis Joplin dejó huella, una estela deslumbrante e irrepetible en la historia del rock, contando con apenas 27 años de edad, y tres álbumes discográficos en su haber. Quizá los chicos de hoy poco o nada saben de ella. Inmersos en la mercadotecnia de Ariana Grande, Justin Bieber, Maluma y otras figuras de moda, probablemente desconocen quién es La bruja cósmica que se proyectó en los festivales pop de Monterey (así con una r) en California, y en el mítico Woodstock que en agosto próximo se cumplirán 50 años de haberse llevado a cabo.



Por lo mismo, porque poco se habla de Janis, hoy la recordamos a 76 años de su natalicio, pues vino al mundo el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, una localidad de Texas en Estados Unidos.

Definitivamente, estamos ante una figura de la contracultura que enarboló la bandera hippie en los alocados años 60 del siglo pasado, en plena psicodelia, cuando el movimiento filosófico de paz y amor sacudía al mundo a ritmo de rock. Otras estrellas del género también murieron a la misma edad y por las mismas causas: una vida azarosa de desenfreno, alcohol y drogas. Jim Morrison y Jimi Hendrix completaron la trilogía en aquella época. Hoy ese llamado “club de los de 27” ha crecido, pero esa, esa, es otra historia.

EN ESCENA

Dueña de una poderosa voz, intensa y desgarradora, Janis Joplin era la viva imagen del drama cuando subía al escenario. Sus interpretaciones a Combination of the two y Piece of my heart le arrancaban el alma y la entregaba a su público delirante. Tanto en el Monterey pop festival como en Woodstock, su actuación fue estrujante. También era compositora, le rascaba a la guitarra y la apodaban, además, La dama blanca del blues.

Influenciada por cantantes como Bessie Smith, Billie Holiday y Big Mama Thornton, precisamente saltó a la fama como vocalista del grupo de San Francisco, Big brother and the Holding Company, con el que grabó dos discos: uno bajo el nombre de la banda y otro, Cheap thrills, que en un mes vendió más de un millón de copias.

Sin embargo, como suele ocurrir casi siempre, tras el éxito Janis buscó su propio camino. Se apartó de Big Brother y armó su propio grupo, la Kozmic blues band con la que grabó I got dem ol´kozmic blues again mama! Con ésta ofreció su último concierto: fue en el Madison Square Garden de Nueva York el 19 de diciembre de 1969.

Al año siguiente, ansiosa por encontrar nuevas cosas, armó a la Full tilt boogie band, con la cual grabó en septiembre el que sería su último disco, Pearl, es decir, un cuarto álbum que fue publicado tres meses después de su fallecimiento, alcanzando el número uno en las listas de Billboard.

EL FIN SE ACERCA

A la par de su carrera musical, la vida de Janis era un desastre, sobre todo en el terreno sentimental. Enamoradiza, pero sin fortuna, la estrella era un vacío interno que la hundía en la soledad y el desasosiego.

Tuvo varios amantes, pero nunca una pareja estable. Sentía una imperiosa necesidad de afecto y por eso cantaba desgarrándose el corazón una lánguida melodía: I, need a man to love (Necesito un hombre para amar).

Sumida en ese estado lamentable y ante una evidente recuperación, La bruja cósmica grabó Pearl, pero ya no pudo verlo en el mercado. Dejó de existir el 4 de octubre de 1970 a consecuencia de una sobredosis de heroína. Sus cenizas fueron esparcidas desde una avioneta sobre el océano Pacífico.

En YouTube circulan varios trabajos fílmicos sobre la extraordinaria cantante texana, considerada la primera mujer estrella en la escena del rock. Uno de ellos es Janis: chica azul, un documental de Amy Berg y otro, La Rosa, inspirado en Joplin, que le dio a ganar el Globo de Oro por mejor actriz a Bette Midler en 1979.

CINCO FECHAS CLAVES

1966. El 4 de julio se une a la banda Big Brother and the Holding Company

1967. Alterna con Jimi Hendrix, The Who y otros grandes en el Monterey Pop Festival.

1968. Sale al mercado su segundo disco con Big Brother, Cheap Thrills, lanzándola al estrellato.

1969. El 16 de agosto se presenta con gran éxito en el histórico festival de Woodstock.

1970. Graba su último álbum, Pearl, con su banda Full Tilt Boogie y muere en Los Ángeles por sobredosis.