Jarabe de Palo deleita a sus fans en El plaza condesa

A los autores les cuesta trabajo manifestar verbalmente sus sentimientos, “por eso escribimos canciones” dijo Pau Donés durante la velada que ofreció en el Plaza Condesa, donde Jarabe de Palo, nombre de su concepto, no solo deleitó con los éxitos musicales, momentos emotivos y una que otra confesión.



En punto de las 21:00 horas y por más de noventa minutos el público disfrutó de una velada mágica, adornada solamente por un sillón al centro del escenario, un piano, y una escalera, siendo en la sima de ésta en donde apareció Donés para arrancar la presentación en el Plaza condesa, con Realidad y sueño, dando paso a otros temas como Tiempo, Depende y Déjame vivir.

“Algunos no lo saben pero estuvimos a punto de inaugurar este sitio, pero no pudimos por tiempos. Y cuando el terremoto me dijeron que El plaza condesa se había caído, fue algo muy triste para mí. Afortunadamente solo fue un rumor y ahora estamos aquí”, comentó el español quien durante el concierto aseguró que regresaran a tocar las veces necesarias al país, así sea la misma Celia Cruz quien en forma de broma les dijera “no tener casa”, debido a sus constantes viajes.

Algunos otros de los temas que se destacaron durante la velada acústica fueron Bonito, Hoy no soy yo, Agua, Me gusta cómo eres, Completo incompleto, No te duermas, El lado oscuro, La flaca, cerrando la presentación con Grita.