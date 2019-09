Javier Alarcón llegará a ESPN

Las salidas de algunos comentaristas y analistas deportivos de ESPN, han dado mucho de que hablar en los últimos días, ahora el rumor sobre la llegada de nuevos elementos ha iniciado.

Tal es el caso de Javier Alarcón quién estará ingresando a las filas de la televisora estadounidense en el mes de diciembre, esto de acuerdo a la nota publicada en el rotativo El Universal.

Desde hace ya algunos meses se había rumorado la salida de Alarcón de Imagen TV y de otros talentos, ahora esto cobra mayor fuerza con relación a los despidos de ESPN.

Esto se suma a los cambios en la televisora que donde destaca la salida de Álvaro Martín, narrador de la NFL y la NBA y Luis Alfredo Álvarez, quien narraba los juegos de las Grandes Ligas. En lugar de Martín quedó Ciro Procuna.

Según el periodista deportivo, la cadena estadounidense quería que él relatara los partidos desde un estudio y en cada uno de los estadios.

“Relataré partidos de la NFL desde estadios y no desde una cabina con una pantalla de TV. Interactuaré con jugadores y entrenadores de NFL La NFL hay que cubrirla donde su juega, no de lugares remotos”.