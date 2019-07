Javier Bardem podría ser el nuevo Rey Tritón en remake de La Sirenita

El remake live-action de La Sirenita continúa viento en popa con todos los planes de Disney sobre ella y recientemente ha trascendido quién interpretará al papá de “Ariel”.

De acuerdo con la información compartida por The DisInsider, el español Javier Bardem podría interpretar a Tritón, el papá sobreprotector de Ariel y rey de los mares.

Si bien la crítica podría señalarlo como lejano a los papeles que ha interpretado (como lo hicieran con Halle Bailey), nada lejos de la verdad, puesto que el actor ganador del Oscar en el 2008, ha interpretado personajes verdaderamente imponentes.

El actor español ha interpretado a personajes como Raoul Silva, el ciber-terrorista en la película 007: Skyfall (2012), así como al cazador de piratas, el Capitán Salazar en la película Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017).

Otras de las celebridades que se rumora que formarán parte de la película son Harry Styles dándole vida al Príncipe Eric y la actriz Melissa McCarthy como Úrsula, la tía malvada de Ariel

La Sirenita será la nueva adición a los remakes de los clásicos animados de Disney, de los cuales este año se han estrenado las nuevas versiones de Dumbo, Aladdin y próximamente El Rey León.

De igual forma, Disney ya planea sus próximas películas junto a la Sirenita, que serán La Dama y el Vagabundo y Mulán.