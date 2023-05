Javier Blake, de División Minúscula, presenta su proyecto solista con Bomba atómica

Javier Blake considera que las canciones son como un pajarito, pues después de componerlas y lanzarlas al mundo, obtienen la libertad de dejar de pertenecerle a su autor y pasan a ser del público.

Para él ha sido muy interesante el proceso de ver cómo los fans se han adueñado de sus composiciones, desde su faceta con División Minúscula, hasta la etapa como solista que inició hace dos años. "Ha sido muy liberador, al estar dentro de la banda la gente espera, hay un precedente de cómo tendría yo que entregar las cosas, ese es el estilo del grupo", cuenta en entrevista.

"En este caso me da libertad porque estoy hablando por mí mismo, en vez de estar hablando por otras cinco personas. Me da la libertad de experimentar con sonidos, con temáticas y hacer las cosas distintas. Me permite tocar con diferentes músicos y experimentar estás cosas. Me entretiene mucho el hecho de abordar canciones nuevas porque tengo esa ventana abierta. Aquí puedo mandar las cosas a dónde yo quiera".

Su primer disco, "En los tiempos de lo extraño", se lanzó en 2021, y lo llevó a tocar en solitario en la edición 2022 del Vive Latino. Hoy, ya prepara su próximo material, del cual se desprende "Bomba atómica", un tema que habla de los estragos del desamor.

Consciente de que hoy los fans están acostumbrados a lanzamientos musicales constantemente, el originario de Matamoros asegura que él prefiere tomarse su tiempo para componer música, pues está enfocado en hablar desde el fondo de su ser.

"Vengo de una época donde hacemos las cosas por gusto. Me siento agradecido que haya un espacio donde pueda hacer lo que hago y la gente esté ahí", señaló el músico.

"Crecí con esas épocas donde veías a un artista de una manera, y de repente pasaban dos años y lo veías con un nuevo disco y ya era distinto, con otro sonido. Ya había viajado, se había ido a la India y venía barbón, y aprendías de esa experiencia que agarró, y era interesante ver. Cuando venía un disco nuevo era averiguar qué traía ahora".

ES CONTADOR DE HISTORIAS

Javier compartió que durante este tiempo componiendo para su proyecto en solitario, ha tenido la oportunidad de explorar otros géneros, y ha descubierto su gusto por contar historias a través de la música, tal como lo hacen en el género country.

Gracias a ello, ha encontrado nuevas maneras de plasmar sentimientos difíciles de abordar en las letras. "He aprendido de alguna manera a hacer un poco de trampa en esas cosas. Incluso cosas que no quisiera decir tan frontal, hay formas de soltarlas".

"Hay cosas que de repente sí sientes, el cariño a un hijo o una hija de repente es difícil de describir. O el dolor de la pérdida, muchas veces es difícil de transcribir, pero una vez que lo haces te das cuenta que es una gran manera de bendecir y sanar lo que tienes. Tengo la bendición de tener está salida de emociones y cosas a través de hacer música".

APUESTA POR EL ARTE

Fiel a su interés por crear canciones desde el corazón, lamentó que la industria hoy en día se rija por las cifras y los likes en plataformas digitales, pues considera que eso puede llevar a los nuevos artistas a perder de vista el objetivo de crear arte.

"Ahorita es cómo se evalúa un proyecto exitoso con números. Antes no, no es que no importaran las ventas de discos y los conciertos, pero hoy parece que la gente sólo lo hace por eso. Ya te dicen que debes promocionarlo de cierta manera, debes tener este featuring, para mantenerse ahí en el algoritmo".

"Hay cosas que llegaron de cierta manera que es buena, ahorita no necesitas una disquera para sacar tu música, pero eso a la vez hace que esa música sea pasajera. Ahorita tiene una canción, y para la próxima semana ya la desecharon. Ya no lo ven como algo que puedes atesorar", agregó.

En su opinión, la mejor forma de contrarrestar eso es seguir fomentando esa conexión con el público, a través de letras que surjan por un interés de comunicar algo a los fans.

Este lanzamiento formará parte de un nuevo material, que Javier espera tener listo para el mes de septiembre. Para celebrarlo, el músico ofrecerá un concierto en el Teatro Metropolitan el 20 de octubre.