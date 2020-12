Javier Sólo hará mancuerna con Jenny and the Mexicats

El talento y sonido de Jenny and the Mexicats llevó al roquero español Javier Sólo a compartir con ellos un tema de su inspiración que forma parte de su nueva producción discográfica.

El tema lleva por título La madre que lo trajo, y tienen planes de presentarlo juntos en el Teatro Metropólitan el año próximo.

Jenny y Javier se reunieron en una conferencia vía Zoom, donde hablaron de esta mancuerna: “Ya estamos en el estudio grabando voces, David ya participó con sus cajones porque es el percusionista, Pantera desde España hizo lo propio con su guitarra".

Sólo habló de su admiración hacia el talento de Jenny and the Mexicats y afirmó que no dudó un segundo en darles la melodía, para fusionar su sonido con la banda a la que también invitará a presentarse en Madrid, España.

“Para presentar mi álbum en el Metropólitan en 2021, quisimos que no faltaran Jenny and The Mexicats, son un grupo brutal en sonido, al igual que Los Daniels, Fernando de Reincidentes y otras bandas”, dijo Sólo.

Y a su vez, expresó: “Este es el momento justo de colaborar, luego de un paro necesario, los artistas descansamos para poder respirar, ver las cosas desde otra perspectiva y hacer nueva música. Todos estamos cuidándonos uno al otro. Y ahora estamos contentos de las colaboraciones musicales que hacemos.

"Es el momento de generar contenidos, yo me bajé de mi vagoneta por el cierre de conciertos y ahora estamos creando y fusionando estilos como en el caso de Jenny and The Mexicats”.

Sobre el concierto en el Metropólitan y en sala de Madrid, España, Jenny afirmó: “Para nosotros será como estar en nuestra segunda casa, como saben nosotros tenemos 12 años de estar como grupo y empezamos en Madrid, donde David es originario, y nos da mucho gusto de tocar las raíces españolas con la mezcla de las mexicanas, lo cual nos da una gran satisfacción”.

Por su parte la trompetista y vocalista, anunció que está preparando su álbum debut en solitario con canciones de su autoría tanto en inglés como español a ritmo de jazz y reggae, el cual lanzará en 2021, sin dejar su compromiso con la banda de la que forma parte desde hace 12 años.

“Es un álbum individual que saldrá el próximo año con canciones y música creadas por mí, la mayoría de las letras son en inglés y otras en español, se combinará reggae y jazz, sé que hay un nicho para esta mezcla musical” dijo Ball.

Actualmente en las plataformas como lo hizo saber Ball, se encuentra el álbum del grupo Fiesta ancestral, el cual consideran distinto a lo hecho previamente y con el que les dio tiempo de hacer una pequeña gira que incluyó Plaza Condesa de la Ciudad de México. “El recital fue hermoso e inolvidable, habrá compacto que saldrá muy pronto”.

Javier Sólo no quiso pasar por alto el hablar de su faceta de escritor de su nuevo libroCuando mi alma es un cancionero, tu cara es un poema, en cuyas páginas recoge 15 años de escribir poco más de 50 canciones de las cuáles habla de cómo nacieron estas historias poetizadas, y el que se puede adquirir en su página web tanto en digital como en físico.