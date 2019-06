"Jean Grey" tiene el poder en la última saga de X-Men

Desde el año 2000 que se lanzó la primera película, X-Men ha sido una de las sagas fílmicas más exitosas y consecuentes del cine. Las entregas comenzaron contando los conflictos entre la población de mutantes con los individuos sin poderes, cintas que fueron protagonizadas por Hugh Jackman como Wolverine.

Pero en 2009 la saga dio una vuelta atrás, específicamente al nacimiento de este personaje con la cinta X-Men Origins: Wolverine, que fue la primera entrega de una serie de películas que abarcó la etapa joven del profesor Charles Xavier, Magneto, Mystique o Beast.

Fue hasta 2016 con X-Men: Apocalipsis que un personaje clave de seres mutantes se integró a esta saga fílmica de orígenes: Jean Grey, interpretado por Sophie Turner, mismo que ahora es retomado en X-Men: Dark Phoenix, película que estrena mañana en cines y con la que la saga concluye su historia en el cine. “Definitivamente Dark Phoenix hace referencia a todas las películas de X-Men y hay mucho poder en ello, lo que la hace única, diferente y especial luego de que se aceptan las diferencias propias”, dijo Sophie Turner durante su visita a México para presentar esta cinta.

Dark Phoenix aborda la lucha de Jean Grey contra sus propios poderes, los cuales incrementan tras ser golpeada por una fuerza cósmica en una misión de rescate en el espacio. La mutante de Marvel se convierte en el peligro de sus propios compañeros, pues le resulta imposible dominar su propia fuerza.

“Una de las cosas de esta película es que estudiamos la salud mental, algo que me apasiona mucho. Analizamos problemas como la esquizofrenia y el efecto que tiene sobre ti y las personas que te rodean. Creo que nunca se puede comentar lo suficiente este tema y tenemos que ponerlo al frente. Aquí se habla mucho sobre ello y me parece importante mencionarlo”, agregó la actriz que interpretó a Sansa Stark en la serie de HBO Game of Thrones.

Dark Phoenix es además uno de los cómics de mayor importancia en la saga de XMen para sus fans. Fue lanzado en la década de los años ochenta y ha sido adaptado tanto en cine como en televisión y recientemente en una novela que fue escrito por Stuart Moore y que será lanzado a la par del estreno de la película.

“La diferencia principal entre el cómic y la película es que Simon Kinberg (director de la película) puso mucho énfasis en ello. Este es uno de los guiones más reverenciados en los cómics de X-Men y el sintió que Jean no tenía que ser una trama secundaria, sino principal. En Apocalipsis no le dimos el tiempo suficiente, así es que esta fue nuestro segundo intento para volver su trama en su tema principal”, añadió. En X-Men: Dark Phoenix también participan Jessica Chastain, James McAvoy, Jennifer Lawrence y Nicholas Hoult, entre otros.