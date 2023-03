Jenna Ortega y la polémica sobre "Merlina" que la obligó a cerrar su Twitter

Jenna Ortega generó gran controversia luego de que platicara un poco sobre su experiencia durante el rodaje de la exitosa serie "Wednesday", donde aseguró que su experiencia tuvo varias situaciones con las que no estuvo de acuerdo.

Fue a través del podcast “Archmair Expert”, donde la actriz reveló las inconformidades que tuvo con el guión.

"No creo que haya tenido que imponerme más en un set como lo tuve que hacer en el de Merlina.

"Las cosas que ella hace, lo que yo tenía que interpretar, no tenían sentido ni cuadraban con el personaje. Estar en un triángulo amoroso no tenía sentido. Había una frase sobre un vestido que iba a llevar al baile, y tenía que decir 'Oh, Dios mío, me encanta', la verdad no podía creer que ella fuera a decir eso", señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dax Shepard (@daxshepard)

Además de hablar del libreto, Ortega también explicó que algunas de las escenas las improvisó con el objetivo de hacer su personaje más creíble.

Uno de esos momentos fue el ya icónico baile que Ortega realiza con el tema de "Goo Goo Muck" y que se viralizó hasta el punto de inspirar a los usuarios de TikTok a hacer el mismo baile, pero con la canción de Lady Gaga "Bloody Mary".

Y aunque su improvisación terminó siendo todo un éxito, la realidad es que la artista llegó a cuestionar si Merlina en verdad haría algo como eso, pues todos conocen su característica personalidad sombría y que rechaza a toda costa el hecho de ser sociable.

Lo anterior, desató todo un debate en redes sociales donde hubo usuarios que apoyaron a la actriz por haber hecho valer su derecho a opinar y mantenerse fiel al personaje.

Sin embargo, hubo otros que la criticaron de manera no solo negativa sino hasta violenta y por lo que Jenna tomaría la decisión de cerrar su cuenta de Twitter pero su cuenta de Instagram aun sigue activa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Incluso anoche, publicó varias fotografías de la premier de Scream VI, donde desfiló por la alfombra roja junto con sus compañeros de reparto.