Jerry Rivera habla de la controversia con Shakira por el presunto plagio en ‘Hips don’t lie’

“Las caderas no mienten” es una de las canciones con mayor éxito de Shakira pero también una de las más polémicas pues durante años se rumoró de una demanda contra la colombiana por la similitud del sample de trompeta en su intro con la del tema “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera. Sin embargo, el cantautor puertorriqueño rompió el silencio sobre el presunto plagio de su canción.

En una entrevista para el programa Molusco, Jerry Rivera dijo que al escuchar la canción de Shakira y el rapero Wyclef Jean por primera vez, le pareció que era un reconocimiento a la magnitud de su canción.

De una manera u otra yo lo percibí como un reconocimiento a la grandeza de ese arreglo musical, a lo profundo que llegó esa canción.Jerry Rivera

Gossip El Estadio GNP Seguros es de Shakira: rompe récord con 7 fechas seguidas

Si bien, el cantautor puertorriqueño dijo tras el lanzamiento de la canción ‘Las caderas no mienten’ o ‘Hips don’t lie’ que no tomaría acciones legales contra la barranquillera, reconoció que se vio afectado porque no incluyeran en los créditos al arreglista de la pieza.

Sin embargo, en la reciente entrevista aprovechó para aclarar que Shakira no fue responsable de la polémica con la canción, pues el rapero haitiano Wyclef Jean se encuentra detrás del concepto usado en ‘Hips don’t lie’, que es un cover de su canción ‘Dance Like This’.

"Wyclef es un tipo muy inteligente, muy sabio. Y es un músico súper impresionante. Y Shakira no tiene nada que ver con eso", reconoció Jerry Rivera.

¿Shakira negó conocer a Jerry Rivera?

Pese a no tener problemas con la colombiana, Jerry recordó que en algún momento Shakira dijo ser su fan y después negó conocerlo, aunque dijo probablemente fue al sentirse abrumada por los cuestionamientos sobre las similitudes de las canciones.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Asimismo, Jerry confesó que también llegó a sentirse saturado por el tema y evitó hablar de ello durante un tiempo.