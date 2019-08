Jhonny Lozada sale de ¿Quién es la máscara?

El cautivar al público con su personaje de El siervo, bailar prácticamente a la perfección y cantar el tema Fuerte no soy que fue coreado, no fue suficiente para Jhonny Lozada el primer famoso en abandonar el programa ¿Quién es la máscara?, que se estrenó el pasado domingo por el canal Las estrellas.

Entrevistado vía telefónica, el boricua señaló que fue una experiencia estupenda para él, ya que no se esperaba tantas muestras de cariño por parte del público y del grupo de famosos que ejercen el papel de detectives y buscan adivinar la identidad de quien se encuentra debajo de las botargas que desfilan por el programa.

“Es una sensación única, ver cómo te aplauden, muchos se emocionaron al ver que era yo, pensé que ya ni se acordaban de mí, llevo tanto tiempo lejos de los escenarios, pero eso va a terminar muy pronto, pues estamos ya casi listos para regresar los ex menudos para dar más conciertos”, expresó.

Luego de perder el reto con su personaje de Siervo ante Minotauro, Lozada tuvo que aceptar la decisión de la mesa de los jueces de retirarse la máscara y revelar su identidad ante el público presente.

Conducido por Omar Chaparro, este programa cuenta también con la participación de Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval y Adrián Uribe, quienes son los investigadores encargados de descubrir la identidad del famoso que se encuentra protegido por el disfraz

“Sí mira, se comieron al siervo a la primera, qué le vamos a hacer, pero lo bueno de esto es que fuimos parte del programa más visto de la televisión mexicana en un domingo por la noche”, al referirse que el rating contabilizó a más de cuatro millones de televidentes, comparados con el 1.5 millones que siguió la transmisión de Masterchef.

De acuerdo a Johnny Lozada todo está listo para la gira Súbete a mi Moto Tour al lado de sus amigos René, Miguel, Ricky y Rey y que iniciará en los próximos meses en las ciudades más importantes de Estados Unidos, así como otras naciones de Europa que ya están en el calendario, “pero de México y otros países de América Latina todavía no tenemos fechas, eso lo veremos en el 2020 cuando las cosas ya estén más que confirmadas”, señaló.

Durante su participación en ¿Quién es la máscara?, Lozada interpretó el tema Fuerte no soy de Intocable, por lo que fue cuestionado si volvería a la música de manera individual, “Creo que eso no está en mis planes por ahora, estamos con lo de Menudo, aunque no niego la posibilidad que pudiera suceder, sería bueno a través de un dueto con alguno de los jóvenes que ahora son los ídolos de la música”, finalizó.