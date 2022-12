JNS libera su creatividad tras su paso por ¿Quién es la máscara?

Para las integrantes del grupo JNS, el haber participado en el reality ¿Quién es La Máscara? sirvió como un proceso de sanación, liberación, pero sobre todo, de unión entre las cuatro cantantes.

Durante más de dos décadas, Melissa, Karla, Angie y Regina han trabajado juntas y lograron estrechar lazos más familiares que de amistad, pero aún existían ciertos rubros que desconocían la una de la otra.

Fue gracias a este proyecto televisivo, en el que se coronaron ganadoras el domingo pasado, que sus integrantes pudieron comunicarse mejor.

“Fue un tipo de convivencia muy diferente a la que hemos vivido todos estos años, fue muy peculiar, este tema emocional que te mueve, te toca, te transforma.

“Es bien complicado describir la sensación porque al estar tapadas y platicar con la gente que no te conoce, hacer un vínculo con tu personaje y la producción, es una sensación que te desprendes un poco de ti, es una cosa extraña, pero fue un crecimiento espiritual, una conciencia, un tema de amistad, de apoyo, de comunicación telepática, apoyo a tus compañeras en un sentido distinto al que usualmente nos apoyamos”, afirmó Regina en entrevista.

Para la cantante, su mayor reto no fue la parte física, sino el no revelarle a nadie que ella era el Ajo, de ese Huacal que domingo a domingo conquistaba al público.

“Saqué mis grandes dotes de actriz y logramos mantener el secreto precisamente porque le agarras tanto amor a tu personaje, a tu proyecto, tantas ganas de ganar y guardar el secreto, para que cuando la gente te descubra, realmente sea una gran sorpresa”, expresó.

Si bien, en un inicio la integrante del grupo noventero renegó el ser un ajo, mientras veía que sus compañeras se desenvolvían en frutas que ella consideraba “hermosas”, Regina encontró en su personaje una relación con su propia personalidad y fungió como un escape de su realidad.

“Al principio estaba un poco sacada de onda porque a mis compañeras les tocaron frutas bien bonitas y a mí me tocó un apestoso ajo, me preguntaba: ‘¿por qué?, ¡maldita sea!’, pero todos me decían que viera el lado bueno. Cuando tuvimos la primera prueba de personajes y la primera vez que hablé con Omar y los investigadores, hubo una conexión y una magia inexplicable.

“Es como un alter ego mío porque yo no tengo ese carácter, quisiera ser así en mi vida, pero no lo soy porque estamos acostumbrados a ser muy educados, correctos, fue una liberación de tal magnitud que sí liberé una parte mía muy reprimida, creativa, que tenía muy escondida, esa parte de energía al mil millones por ciento, no sabía que tenía ese nivel de energía, esa libertad de poderme enojar y patear a todo el mundo, aunque sea jugando”, aseguró.

Fueron tantos los aprendizajes que adquirieron las cantantes durante el programa que, parte de ello lo aplicaron en sus shows del 90s Pop Tour, que ofrecieron a lo largo de este año, incluso preparan nuevos proyectos, sin limitarse a experimentar.

“Tenemos muchos planes, eso de La Máscara nos vino a revolucionar la vida, nos motivó, probamos cantar otros géneros y rompimos nuestros propios miedos, nos metimos al estudio, estamos preparando todo para el próximo año, empezar a compartirles al público lo que estamos trabajando en este 2022, estamos haciendo música nueva, inédita que tanto hemos añorado y los fans nos han pedido”, dijo.

Por otro lado, en la parte del corazón, Regina indicó que por el momento mantiene una buena relación con Tono Beltranena, integrante de Magneto.

Ambos mantuvieron un romance por más de tres años, incluso lo sellaron con un ritual, pero después, una revista de espectáculos de circulación nacional señaló que la entonces pareja se había separado por algunas diferencias. Después se rumoró que ya habían regresado, por lo que Regina aclaró.

“Estamos contentos los dos, nos queremos mucho, estamos trabajando en el 90s, nos respetamos, nos amamos y cuando estemos juntos o separados ya les avisaremos, por el momento estamos en: ‘no sabemos’”, compartió.