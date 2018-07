Joaquín Cortés será juez de Mira quién baila

MIAMI, EU.- El bailarín español de flamenco Joaquín Cortés formará parte de la tríada de jueces que escogerá a los ganadores en la sexta temporada del concurso de baile "Mira Quién Baila", de la cadena Univisión.





Cortés, de 49 años, estará acompañado por la bailarina mexicana Lola Cortés y por la modelo y actriz puertorriqueña Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, quien fue Miss Universo 1993 y ganó la temporada anterior de "Mira Quién Baila".



Esta es la tercera vez que el reconocido artista flamenco participa en un programa de televisión de línea cazatalentos. En 2014, Cortés fue juez en concursos de baile en Italia con Raffaela Carrá.



El artista, cuyo trabajo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, ha dicho repetidamente que la experiencia le ha encantado y que la podría repetir en cualquier momento.



"Me ha gustado mucho y la tele no me ha parecido pesada. El baile es muy sacrificado pero en cuanto no estás en eso lo echas mucho de menos", dijo Cortés a Efe en junio de 2017 cuando presentó en España su espectáculo "Esencia".



Los concursantes de la edición de 2018 de "Mira quién baila" incluyen al clavadista mexicano Rommel Pacheco, el presentador del mismo país Paul Stanley y a Rosie Rivera, la hermana menor de la fallecida cantante de música mexicana Jenni Rivera.



El programa se estrena en Estados Unidos el 29 de este mes con la conducción de la venezolana Chiquinquirá Delgado y el mexicano Javier Poza.