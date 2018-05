Joaquín Cosío debuta en ópera mexicana " El juego de los insectos"

Joaquín Cosío actor nayarita pero hijo predilecto de Ciudad Juárez, por primera vez a lo largo de sus casi cuatro décadas en la actuación debutará como estelar enel estreno mundial de la ópera mexicana El juego de los insectos, bajo la dirección de Claudio Valdéz y en la directriz orquestal Guido Maria Guida, en el escenario del majestuoso teatro de Bellas Artes, encabezando a El Vagabundo y secundándole poco más de 300 artistas.



“Cuando me ofrecieron el papel fue el más inusual en mi carrera porque soy actor y no tenor, entonces en base a mi limitante musical se me adaptó El Vagabundo, que es un ser real que a través de sus borracheras está decepcionado de la sociedad y abandona la vida social y al poner toda su esperanza en el mundo de los insectos, buscará las posibilidades nuevas de una mejor vida”, detalló.

Ésta ópera mexicana con la musicalización de Federico Ibarra y adaptación del texto de Verónica Musalem, basados en la obra teatral de Karel y Josef Capek, que tendrá su primera función el domingo 3 de junio, se contrapone con lo hecho por Joaquín Cosío en personajes de villanos y con las manos sucias de sangre como en la serie de Narcos.

“Si voy en la segunda temporada de Narcos, serie que agranda el talento con Diego Luna. No puedo decir demasiado la empresa norteamericana Netflix te lo impide. No puedo dar muchos detalles de la trama, ahora será el mundo del narco mexicano, que es el nacimiento de la gran industria de los narcotraficantes. Yo voy con un papel de apellido Fonseca”.

Ante la pregunta a Cosío que si es bueno para el público la continuidad de las series de narcos, expuso su postura:

“Yo no estoy a favor ni en contra de la misma manera ahora están produciéndose una cantidad enorme de comedias románticas y bueno, es un género que se está consumiendo seguramente tendrá su ciclo de vida es mi manera de verlo. Ha tenido producciones extraordinarias y ahora ya no hay tan buenas. Se empieza agotar la fuente narrativa. Moralmente, no tengo ningún problema. Es decir, me parece que es un universo que la gente le llama, no podemos negar la inserción en nuestras vidas del narcotráfico vivimos bajo la agenda de la violencia que el narco y la política nos imponen. Me parece que la televisión, las historias y guiones reflejan el momento.

Confio que tarde o temprano pasará y aparecerán nuevos modelos narrativos y lo voy a lamentar porque se me va acabar el trabajo”.

MATANDO CABOS 2

Joaquín Cosío también confirmó que la producción ya le pidió que aparte julio porque iniciará el rodaje de Matando Cabos 2, la secuela, “aún no conozco el guión, la historia continuará con los mismos personajes como El Mascarita que encarno”. Y tiene por hacer también la cinta Polvo y una más que se reservó el título y por estrenar Sonora de Alejandro Spingall y Belzebuth de Emilio Portés.

DECLINÓ POR CARGO POLÍTICO

El primer actor nayarita informó que declinó ser alcalde de Ciudad Juárez que le propuso un partido político, “a esta ciudad que quiero y que le debo mucho pero que no podría de ninguna manera asumir un puesto político. La política no es lo mío, no tengo opinión favorable. El concepto de político se ha devaluado como el concepto de político devaluada y no tengo interés entrar en ese universo, en ese mundo; prefiero ser actor e intentar ser lo mejor posible que es un buen actor y los políticos son malos actores.

Y de los cuatro candidatos a la presidencia del país en las elecciones próximas de 1º de julio planteó que cuál no considera adecuado para el cargo: “evidentemente tendría que decir, más que el candidato es el partido porque no podemos de ninguna manera volver a creer en un partido que nos tiene gobernando desde hace muchos años y donde han emanado los gobernadores más corruptos y que nos ha sumido en un desaliento terrible que justamente El vagabundo que será mi papel, seguramente vivió una experiencia similar y por eso dejó la vida social. La vida en la que estamos viviendo en México se debe particularmente al ejercicio del poder por un partido político. A su par, hay otro partido que lo ha emulado, me parece que esos dos no son opción, si hay un tercero, ojalá exista como opción”.