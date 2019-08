¡Joaquin Phoenix perdió más de 20 kilos para convertirse en Joker!

El espeluznante trailer final de Joker ha traído consigo fuertes emociones entre los fans del Payaso Príncipe del Crimen después de ver a Joaquin Phoenix interpretando a Arthur Fleck.

Y es que el actor perdió más de 20 kilos para la película centrada en el emblemático personaje de DC.

"Todo lo que puedo hacer es aproximarme al personaje de la forma que lo he hecho, y ya está. He intentado hacer algo que parezca honesto y único. Sin embargo, vosotros sois los que querréis hablar de ello, así que hacedlo", explicó el actor.

El actor estuvo inmerso en un complejo proceso para crear un personaje difícil.

"Hay algunas partes del personaje que aún no me quedan claras, y estoy bien con eso. Disfruto de no tener respuesta a muchas de estas preguntas. Eso es lo único que merece la pena, lo otro, conectar puntos y pintar según los números... ¿A quién diablos le interesa?".

Una pérdida de peso que dificultó el rodaje



Este duro proceso de Joaquin Phoenix para convertirse en el Joker trajo consigo nuevas complicaciones. Así lo explicó Zazie Beetz en una entrevista para MTV News,.

What can we expect from the new #Joker movie? According to Zazie Beetz, they rewrote the movie as they were shooting it pic.twitter.com/TkYkVnJwl9 — MTV NEWS (@MTVNEWS) January 26, 2019

"Joaquin había perdido tanto peso que no podíamos volver a grabar después". Y es que el protagonista perdió el peso antes de empezar el rodaje del filme, de ahí su raquítico aspecto final.

Cabe destacar, que la cinta llegará a la pantalla grande el próximo 4 de octubre.