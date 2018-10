Jodie Whittaker se convertirá en Dr. Who

Hace más de 50 años que Dr. Who estrenó en la televisión inglesa a través de la cadena BBC. En ese tiempo, actores como William Hartnell, Tom Baker y David Tennant habían interpretado a este personaje que viaja por el tiempo a través de una cabina telefónica y es capaz de regenerar su cuerpo.

Desde su estreno en 1963, los Doctores habían sido sólo hombres. Pero ahora la BBC decidió dar un giro para que este icónico personaje sea interpretado por una mujer, la actriz Jodie Whittaker, que debutará como el Dr. Who este domingo que pueda verse el primer capítulo en la plataforma digital de Crakle.

Aún con el foco que se le ha dado al tema, la protagonista de la cinta nominada al BAFTA, Attack the Block, no le toma mucha importancia al “nuevo” género del Doctor Who. “Ser la primera mujer no es un reto para mí porque no estoy interpretando a una mujer, ¡soy una mujer! Así es que no pienso en eso”, explica con un tono alegre durante una conferencia telefónica con medios internacionales.

A Jodie Whittaker le preocupan más otro tipo de cosas: “Lo más difícil para mí ha sido el montón de líneas y diálogos que tienes que aprender. La mayor parte del tiempo tengo que usar palabras que nunca habría dicho en mi vida mientas soy perseguida por algo. El Doctor habla mucho, pero eso lo sabía desde el principio porque había escuchado entrevistas de los doctores anteriores diciendo ‘Tienes mucha tarea por hacer en este trabajo”.

Para la actriz, enfocarse no es importante enfocarse en el género de un personaje para poder admirarlo. “Puedes tener héroes en forma de mujeres, de hombres o de niños. Yo vi Stranger Things y estaba enloquecida por Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown. Puedes admirar a cualquier personaje sin la necesidad de proyectarte sólo si es mujer”, explica.

Jodie Whittaker confiesa que esto le causa gracia, pues justamente cuando era joven le costaba trabajo encontrar un personaje que representara al sector femenino. “Admiro a muchos hombre y mujeres, pero creo que lo interesante es que cuando era joven, los elencos que aparecían no me representaban en lo absoluto. Eso es ridículo en cierto modo porque somos la mitad de la población, no somos criaturas fantásticas”.

“Ahora estoy interpretando a un alien, así es que técnicamente nadie puede calificar si es un hombre o una mujer. Pero algo que realmente necesitamos es interpretar papeles que sean diferentes de otra cosa que haya hecho antes y eso es probablemente lo que sucederá”, dice.

La inglesa de 36 años considera que los nuevos episodios de Dr. Who ofrecerán una diversidad más allá del género, pues se contemplan historias provenientes de diversas regiones. “Tiene gente de todo el mundo, eso significa algo nuevo para cada fan y potencialmente puede alcanzar a una nueva audiencia que no necesariamente ha viso el show previamente. Me parece que representa a la sociedad de hoy, y todo lo que esperas de la humanidad. También es una forma toda la esperanza de la humanidad”, finaliza.

Las nuevas aventuras de Dr. Who podrán verse cada semana a través de la plataforma de streaming Crackle a partir de este domingo. El primer episodio también podrá verse en pantalla grande, pues Cinépolis lo transmitirá en diversos complejos de la república.