Por primera vez, Joe Alwyn habla sobre la ruptura con Taylor Swift: es difícil de superar

Durante más de seis años, Taylor Swift mantuvo una relación con Joe Alwyn, la cual terminó porque, de acuerdo con el nuevo disco de la cantante, The Tortured Poets Department, la intérprete quería tener hijos y casarse, mientras que el actor no se decidía.

De la relación entre ambos se conoce poco, pues Joe Alwyn informó que decidieron mantenerla alejada del público porque no veían a su amor como “algo que se pudiera mercantilizar”. Sin embargo, por primera vez el actor dio a conocer cómo enfrentó la ruptura con Taylor Swift.

A más de un año de la separación, la cual surgió en abril de 2023, Joe Alwyn brindó una entrevista para The Sunday Times Style, en la que cuestionaron si el actor escapará alguna vez de la fama por ser el exnovio de Taylor Swift.

¿Qué ha dicho Joe Alwyn sobre su ruptura con Taylor Swift?

En la entrevista, Joe Alwyn aseguró que durante su relación con la intérprete de So long, London estuvo bajo la mira del ejército de Swifties, como se hacen llamar las fans de Taylor, pero ahora prefiere mantenerse alejado de ello.

Sin embargo, aseguró que entiende “la curiosidad de la gente” por conocer su versión de la ruptura, pues los detalles habían permanecido en secreto hasta que Taylor Swift dio algunos detalles de cómo fue la separación en su nuevo álbum.

Ante ello, decidió romper el silencio y mencionó que el fin de una relación larga siempre conlleva dificultades, con las que espera que empaticen y comprendan, pues no entiende cómo su relación se hizo del dominio público, con lo que todos podían intervenir.

Es algo difícil de superar. Lo que es inusual y anormal en esta situación es que, una semana después, de repente sea de dominio público y el mundo pueda intervenir. Joe Alwyn.

¿Por qué Joe Alwyn y Taylor Swift mantuvieron su relación en secreto?

Cuando Joe Alwyn conoció a Taylor apenas comenzaba su carrera como actor, por lo que inmediatamente se hizo conocido como “el novio de Taylor Swift”, cosa que él no quería permitir, por lo que tuvieron una relación con escasas apariciones en público.

Como todos saben ambos, mutuamente, decidimos mantener en privado los detalles de nuestra relación. Nunca fue algo que se pudiera mercantilizar. Joe Alwyn.

¿Quién es Joe Alwyn?

Joe Alwyn es un actor británico que estudió en el Royal Central School of Speech and Drama, con lo que después de graduarse formó parte del National Youth Theatre.

El actor ha participado en proyectos como Billy Lynn 's Long Halftime Walk, The Favourite y The Two Queens.

Además, también es compositor, pues participó en la escritura de Folklore y Evermore, de Taylor Swift, donde firmó con el seudónimo de William Bowery. Las canciones que escribió son:

Exile

Betty

Champagne Problems

Evermore

Coney Island

Sweet Nothing

Y, el nombre del nuevo disco de Taylor Swift está inspirado en un grupo de Whatsapp que tenía Alwyn con sus amigos, el cual se titulaba The Tortured Man Club.