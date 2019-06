¡Es oficial! John Cena se integra al elenco de Rápido y Furioso 9

Lo que empezó como un secreto a voces, ya que, en su momento, Vin Diesel parecía confirmar, ya es un hecho; Universal, productora de la novena cinta de la franquicia Rápido y Furioso, ha confirmado que John Cena se une al elenco de la película dirigida por Justin Lin.

Se desconoce el papel que desempeñará la estrella de la WWE, ya que han sido pocos los detalles que se han revelado, lo que sí aseguran es que su personaje será “Un tipo muy duro”.

Ver esta publicación en Instagram Thank you Pablo. Una publicación compartida por Vin Diesel (@vindiesel) el 25 de Abr de 2019 a las 5:14 PDT

La carrera cinematográfica de Cena incluye cintas de acción como “12 Desafíos” y “Bumblebee”, pero también incluyen comedias como “Blockers”.

John Cena es una de las nuevas caras que presenta la franquicia, después de que Dwayne Johnson se tomara una pausa para filmar el spin-off Hobbs & Shaw, y el regreso de la actriz Michelle Rodríguez quien, para la nueva cinta, impuso la condición que contrataran una guionista para ser parte del proyecto, de lo contrario no participaría.

For nearly 20 years, the Fast Franchise has entertained fans and created some of the biggest cinematic moments in history. It’s an incredible honor to join this franchise and this family. https://t.co/7GFzDsX8sl — John Cena (@JohnCena) 7 de junio de 2019

Antes de Rápido y Furioso 9, los fanáticos de la saga podrán disfrutar del primers spin-off, protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, Hobbs & Shaw, que también cuenta con la participación de la actriz mexicana Eiza González.

Con ocho películas, la franquicia que inició en el 2001 con Vin Diesel y el fallecido Paul Walker como protagonistas, han acumulado más de 5 mil 130 millones de dólares alrededor del mundo. La novena cinta está prevista para mayo del 2020.