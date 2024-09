John Leguizamo hace llamado a la diversidad en los Premios Emmy

El actor colombiano John Leguizamo aprovechó la edición 76 de los Premios Emmy para mandar un mensaje de diversidad e inclusión. El histrión de El menú inició su discurso diciendo que es un actor DEI de Hollywood.

“D es por trabajo duro, E es por excelencia, I es por imaginación. Todos en esta sala esta noche han dedicado sus vidas al trabajo duro, la excelencia y imaginación”, afirmó el originario de Bogotá sobre el escenario del Peacock Theater de Los Ángeles, este domingo.

Durante años no me quejé de los roles limitados que se ofrecían a mi gente: el hot sex pot, el Latin lover, la mucama, el ganster. Resulta que no quejarse no cambia nada.John Leguizamo.

John Leguizamo comentó que hubo otros actores que sin ser latinos interpretaban personajes como tal y había poca representación de los suyos en pantalla, entre ellos el dibujo emblemático de Speedy González.

“Durante los últimos años me he quejado. Hace unos meses publiqué un anuncio de página completa en el New York Times pidiendo a los votantes del Emmy que reconocieran a los nominados de color. Es bueno que lo haya decidido antes de saber cuánto me costaría un anuncio de página completa en el New York Times”, dijo entre risas el actor.

Pero después indicó que esta edición es la más diversa en la historia. Resaltando a Selena Gómez, quien estuvo nominada, al igual que Sofía Vergara por Griselda y reconoció a la mexicana Issa López por su trabajo en la cuarta temporada de True detective.

Necesitamos más historias de grupos marginados: negros, asiáticos, judíos, árabes, LGBTQ+ y discapacitados. Y este espectáculo de esta noche es una prueba de que nuestra industria está avanzando.John Leguizamo.

El discurso del actor fue la antesala para el discurso del presidente de la Academia de la Televisión Cris Ábrego, quien aseguró que la inclusión para las futuras ediciones será el pilar de desarrollo, incluyendo a los miembros que votan dentro del organismo.

La Academia se compromete a apoyar a la industria desde conversaciones, inclusión y formar grupos para apoyar líderes.Cris Abrego.

Seguido se entregó el Premio Governors al guionista y productor estadounidense Greg Berlanti, quien ha defendido los derechos de la comunidad LGBT+ a través de sus proyectos.

“Gracias por este honor, una oportunidad que sucede una vez en la vida, a todos los que han visto los programas, quería hacer una parte de la tele para saber cómo era esto era posible, estaba en la sala la única tele", apuntó.

“Cuando era niño no había personajes gays en televisión, era difícil describir, solo conectar con otros chicos queer. Después los reportes del SIDA empezaron en noticias, muchos muriendo, en calles, hombres que marchaban de la mano me dieron esperanza y me dieron el valor de compartir mi historia con el mundo", finalizó.