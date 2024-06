Quién era Johnny Canales, el cantante y conductor de Televisa que murió hoy

Esta mañana murió Johnny Canales. El conductor de Televisa enfrentaba diversos problemas de salud derivados de un derrame cerebral que sufrió en 2008, año en el cual comenzó con problemas de movimiento tras la afección.

Tras el derrame cerebral, el también cantante de música texana tuvo que ofrecer conciertos sentado y se alejó de la conducción, pues las secuelas ocasionaron que no pudiera sostenerse por sí mismo.

Después de ello, sus apariciones públicas comenzaron a disminuir, hasta que en mayo de este año, sin dar más detalles, su esposa, Norma, lo acompañó en un video en el que reveló que estaba delicado de salud pero “estable”. Norma fue quien confirmó su muerte esta mañana, en la misma red social en la que informó sobre su decaimiento.

¿Quién era Johnny Canales?

Johnny Canales fue un conductor mexicano, nacido en General Treviño, Nuevo León, que se hizo famoso gracias a su programa El Show de Tony Canales, en el compartía su amor por la música texana e invitaba a diversos artistas del tex-mex.

Durante la conducción, adoptó la frase “you got it, take it away” como un sello personal, que lo identificaba dentro del mundo de la música texana.

Su popularidad se basaba en que Johnny Canales era quien presentaba a los futuros icónos del género texano pues, tras la visita a su programa saltaban a la fama.

Entre las estrellas a las que invitó a El Show de Tony Canales se encuentran figuras como Intocable, Los Tigres del Norte, Los Temerarios, Grupo Pegasso De Emilio Reyna, Los Relámpagos del Norte, entre otros.

Incluso a Johnny Canales se le atribuye el ser el primero en dar a conocer el talento de Selena, pues cuando la Reina del tex-mex tenía tan solo 13 años fue invitada a El Show de Tony Canales.

Sin embargo, su talento no solo se limitó a la conducción, pues desde temprana edad Johnny Canales demostró interés por la música gracias a que acompañaba a su padre a bares de General Treviño, Nuevo León, donde se presentaba.

Su carrera musical inició después de que se mudó a Estados Unidos, donde formó el grupo Johnny Canales y su Orquesta, con el que difundió la música mexicana en el país estadounidense.

Como Johnny Canales era un gran amante de la música, no se conformó con tener un grupo musical, sino que en 1977 también se convirtió en DJ, en una estación de radio de Corpus Christi, con lo que rápidamente saltó a la fama, pues funcionó como plataforma para que lo invitaran a conducir su propio show.