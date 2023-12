Johnny Depp se despide de su amigo Shane MacGowan; lee oración de los fieles en su funeral

Este fin de semana Johny Depp asistió al funeral de su amigo y “maestro” Shane MacGowan, compositor y vocalista de The Pogues, a quien le dedicó unas emotivas palabras y cargó el féretro sobre sus hombros debido al cariño y cercanía que existió entre ambos hasta el último día.

El pasado 30 de noviembre el mundo de la música sufrió una gran pérdida con el fallecimiento del cantante irlandes de 65 años como consecuencia de una neumonía. Y en su funeral, fanáticos, amigos y familiares demostraron el gran cariño que le tuvieron con una procesión por las calles de Dublín para darle el “último adiós”.

Aunque en la ceremonia luctuosa hubo una gran cantidad de personalidades conocidas como actores, actrices e integrantes de la política, la presencia de Depp acaparó la atención pues fue uno de los más afectados por la pérdida de MacGowan, con quien sostuvo una relación profesional y de amistad durante años.

Johnny Depp se despide de su "maestro"

En la ceremonia religiosa que se llevó a cabo en la en la iglesia de la Virgen María de los Rosarios, el protagonista de Piratas del Caribe fue el encargado de leer la oración de los fieles, con la que usualmente dentro de la religión se pide a Dios por la salvación de todos y el alma de quien falleció.

En su oración, Depp se refirió a MacGowan como “su maestro” e inmediatamente pronunció las palabras de la oración.

“Oramos por un espíritu de compasión más profundo en el mundo, que podamos sentir el dolor de los demás, comprender sus necesidades y llegar a todos los que sufren de cualquier manera con el amor continuo que está arraigado en la fe y la paz. Señor, escúchanos”, leyó Depp.

Al concluir la ceremonia, Depp fue uno de los encargados de llevar el féretro de mimbre, cubierto de rosas rojas y con una fotografía en blanco y negro de MacGowan, sobre su hombro.

El gesto del actor se debe a la cercanía que mantuvieron, pues en su amistad de más de tres décadas, Johnny incluso produjo la biopic de MacGowan quien dijo, al presentar el proyecto cinematográfico en el Festival de San Sebastián, lo dejó "fascinado con su lenguaje" y sus "poderosas canciones".

Admiración por MacGowan en su funeral

La viuda del cantante Victoria Mary Clarke dijo que a MacGowan nunca le gustaron los funerales, por lo que el funeral se convirtió en una fiesta donde los asistentes, desde la admiración que sentían por él, bailaron y cantaron.

Algunos miembros de The Dubliners, grupo musical de folk irlandés fundado en Dublín en 1962, interpretaron 'Fairy tale of New York', una canción navideña que podría ser todo lo contrario.

