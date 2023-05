Johnny Depp recibe ovación de 7 minutos tras abrir Cannes con su nueva película "Jeanne du Barry"

El 76º Festival de Cannes abrió sus puertas este martes con "Jeanne du Barry", la nueva película que trae de regreso a Johnny Depp tras su polémico juicio contra Amber Heard.

Con coleta y gafas de sol, Depp firmó autógrafos a la entrada del Palacio de los Festivales, que este año apareció colmado de estrellas.

A su llegada, el famoso actor recibió el afecto de los fans, así como el respaldo de la organización hasta el punto de que tras la proyección del la cinta francesa, Depp recibió una ovación de 7 minutos.

Johnny Depp is teary-eyed as "Jeanne du Barry" receives a seven-minute standing ovation following its premiere at #Cannes2023. https://t.co/vCSwNkhYVL pic.twitter.com/NAigHMBwny — Variety (@Variety) May 16, 2023

Los aplausos conmovieron a Depp, quien dijo sentirse agradecido por el recibimiento y que ahora protagoniza la película de época interpretando al rey Luis XV.

Este año, Johnny no es el único objeto de polémica sino también Maïwenn, la directora y actriz francesa de "Jeanne du Barry", que fue denunciada por agresión por parte de un conocido periodista francés, Edwy Plenel.

¿De qué trata Jeanne du Barry?

Jeanne du Barry es un drama inspirado en la vida de Jeanne du Barry, la última amante de Luis XV en la Corte de Versalles, después de Madame de Pompadour.

Nacida en la pobreza, es una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer que utiliza su inteligencia y encanto para subir uno a uno los peldaños de la escala social.

Le film d’ouverture de #Cannes2023, #JeanneDuBarry réalisé par Maïwenn, est en salle dès aujourd'hui ! La réalisatrice y incarne cette fille du peuple qui va devenir la favorite du roi Louis XV, interprété par Johnny Depp. @Le_Pacte pic.twitter.com/mCvTf9GMg8 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 16, 2023

Se convierte en la compañera favorita de Luis XV, quien se enamoró perdidamente de ella y por lo que la joven decide mudarse a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte.

Otros miembros del reparto incluyen a Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair.

Celebridades en Cannes

Hasta su cierre el próximo 27 de mayo, Cannes recibirá a estrellas como Harrison Ford, que presenta la quinta y posiblemente última entrega como Indiana Jones en: "Indiana Jones y el dial del destino".

Igualmente lo hará Martin Scorsese con "Killers of the flower moon", sobre una serie de asesinatos de indígenas en Estados Unidos en los años 1920, con Leonardo DiCaprio.

Uno de los grandes nombres españoles ligados a Cannes, Pedro Almodóvar, presentará un cortometraje de 25 minutos, de aires western y gay, con Ethan Hawke y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").

✨ C'est l'heure de la montée des Marches du film d'ouverture du 76e Festival de Cannes - JEANNE DU BARRY de MAÏWENN#Cannes2023 #RedSteps #HorsCompétition #SelectionOfficielle https://t.co/F4hlY9viUk — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 16, 2023

La leyenda del cine británico Ken Loach compite por su tercera Palma de Oro con "The old oak", también de carácter social.

Otra leyenda, el español Víctor Erice, que presentó su último largometraje hace tres décadas precisamente en Cannes, vuelve con "Cerrar los ojos" en una sección paralela.

El italiano Marco Bellocchio acude con "Rapito", una obra que narra el secuestro de un niño judío para ser educado como cristiano a mediados del siglo XIX en Italia.

Pero Cannes es también un escaparate para la siguiente generación, como Wes Anderson, que recurrió a un impresionante casting para su "Asteroid City": Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe y Margot Robbie.

Con información de AFP