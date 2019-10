Joker, la historia de un hombre con problemas mentales convertido en un villano

Descubrir al hombre detrás de Guasón fue el propósito del director Todd Phillips en la nueva entrega que cuenta la historia del villano más popular del universo de DC que estrena hoy a la medianoche y que ha creado altas expectativas entre los fans.

“Scott Silver –el otro guionista– y yo escribimos una versión de un personaje complejo y complicado, y de cómo podría evolucionar...y luego involucionar. Eso es lo que me interesaba, no una historia del Guasón, sino la de convertirse en Guasón", explicó el director en las notas de producción.

El personaje se ha presentado en televisión y cine con diferentes tonalidades, con toques de comedia o de maldad, pero siempre ha cautivado al público como el villano de Batman. Pero esta vez, Todd Phillips decidió abordar el origen de este payaso desde su núcleo íntimo y social.

Para ello tuvo como aliado al actor Joaquin Phoenix, tres veces nominado al Oscar, quien construye artesanalmente a Arthur, un hombre con una nube oscura sobre sí que aspira a convertirse en un famoso comediante, pero que en tanto trabaja como un payaso de poco éxito. El rechazo de la sociedad por su baja autoestima y el síndrome de la risa patológica con el que vive, y que le provoca carcajadas sin razón aparente, lo convierten en un tipo violento que será el rostro enemigo más conocido de Ciudad Gótica.

“Me parecía que el guion y la forma en que abordaba al Guasón resultaba audaz y complejo y que no se parecía a nada de lo que había leído antes”, dice el actor. “Arthur es un hombre que siempre está luchando con lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Sus instintos no encajan con el estándar aceptado de conversación o interacción... o con cualquier otra cosa, en realidad”, menciona en una entrevista a la producción.

Para envolverse en un papel como el de Guasón, Joaquin Phoenix no sólo tuvo que someterse a una dieta que lo obligó a bajar 25 kilogramos, también se sometió a la mente de un hombre que a medida que pasa la historia va justificando su actuar en contra de aquellos que alguna vez lo humillaron.

“Hubo momentos en los que me encontré sintiendo por él, incluso entendiendo su motivación, pero al momento siguiente me repugnaban las decisiones que tomaba. Hacer este personaje fue un reto para mí como actor, pero también sabía que desafiaría al público y sus ideas preconcebidas sobre Guasón, porque en su mundo ficticio, como en nuestro mundo real, no hay respuestas fáciles”, comentó el actor.

A diferencia de Batman: The killing joke, cinta animada estrenada en 2016 donde se explica el origen del payaso por un accidente en una planta de químicos, Guasón, aborda el nacimiento de este súper villano desde un terreno más real y contemporáneo, siendo la sociedad la chispa que inicia el fuego que incendiará Ciudad Gótica en un futuro.

“Para tener sentido en el mundo de nuestra película, pensamos: ‘Bueno, ¿por qué se pondría este maquillaje cuando finalmente se convierte en Guasón? ¿De dónde sacó este maquillaje y por qué lo tiene? ¿Y si fuera un payaso?’. Luego, por supuesto, nos preguntamos por qué trabajaba como payaso y nos dimos cuenta que fue por su madre, quien siempre le decía que tenía que llevar risas y alegría al mundo. Todo se acomodó a partir de ahí", detalla Todd Phillips, director de esta cinta que ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia a Mejor Película.

