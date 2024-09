Jon Bon Jovi salva a una mujer de arrojarse de un puente

La legendaria superestrella de rock, Jon Bon Jovi salvó la vida de una mujer que pretendía saltar de un puente peatonal en el centro de Nashville, Estados Unidos, durante la tarde del pasado martes 11 de septiembre, convirtiéndose así en un héroe inesperado.

Así se dio a conocer luego de que se hicieran pública una grabación de las cámaras de videovigilancia del puente, que fueron difundidas en redes sociales por el Departamento de Policía de Nashville, el cual fue replicado por medios de comunicación de Estados Unidos, entre ellos Fox News y el noticiario Entertainment Tonight (ET).

Bon Jovi hace un rescate de película

De acuerdo con lo que han informado los medios, el intérprete de Livin' On A Prayer, se encontraba en el lugar durante la filmación de su nuevo video musical People’s House, cuya canción aparece en su álbum número dieciséis, Forever, lanzado este año.

En la grabación de las cámaras de seguridad se ve a Bon Jovi caminar lentamente hacia una mujer que permanece de pie al borde del puente, sosteniéndose con los brazos abiertos en las barandillas, viendo al vacío.

Entonces Jon, sin acercarse demasiado, recarga sus brazos en el mismo barandal como quien se asoma a ver el horizonte y parece dirigirle unas palabras inaudibles. Luego, también se acercan algunos de los miembros de su equipo que ayudan al músico a convencer a la mujer de ponerse a salvo.

En un cuadro posterior, la mujer, que porta una prenda azul, cruza las barandillas con la ayuda de una de las integrantes del equipo de grabación. La mujer sin contener sus emociones abraza a la otra mujer que le ayudó y luego hace lo mismo con el músico de 62 años.

La estrella de rock Jon Bon Jovi salva a una mujer de saltar de un puente en Nashville, Tennessee, mientras filmaba un video musical.



La Policía Metropolitana de Nashville publicó un video de una cámara que grabó el momento.



®️history Rock pic.twitter.com/giplowpJto — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) September 11, 2024

¿Qué pasó después?

De acuerdo a una fuente consultada por ET, se sabe que el puente estaba abierto al público cuando Jon estaba allí filmando: "Estaba allí en el momento y Bon Jovi hizo lo que cualquiera hubiera hecho en esa situación para ofrecer una mano en necesidad", cita el medio, quien preguntó a la policía de metropolitana de Nashville qué había sucedido.

Según, dijeron los oficiales, ellos respondieron a una llamada de “crisis por salud mental el martes”, una vez que la mujer ya se encontraba a salvo. Luego fue transportada a un hospital.

"Un agradecimiento a Jon Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en Nashville en el puente peatonal Seigenthaler el martes por la noche. Bon Jovi ayudó a persuadir para que bajara de la cornisa sobre el río Cumberland para ponerse a salvo”, escribió en sus redes sociales el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville.

A shout out to @jonbonjovi & his team for helping a woman on the Seigenthaler Ped Bridge Tue night. Bon Jovi helped persuade her to come off the ledge over the Cumberland River to safety. "It takes all of us to help keep each other safe,"--Chief John Drake https://t.co/1YejKJ2WgM — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) September 11, 2024

El video original que fue compartido por la policía del estado en YouTube ha sido borrado por “por infringir las Normas de la comunidad de YouTube”. Mientras, Jon en su cuenta de “X” no ha dicho nada del asunto.