Jon Favreau revela cuándo tendrá lugar Serie de Star Wars

Jon Favreau, dirctor de Iron Man, el remake de El libro de la selva y la inminente nueva versión de El Rey León ha revelado por fin los primeros detalles acerca de su esperada serie de televisión en acción real de Star Wars. Desde el anuncio oficial del proyecto, lo que más deseaban los fans era conocer cuándo tendrían lugar los hechos que se narrarán en la serie dentro de la línea temporal de la saga original. Una incógnita que el cineasta se ha encargado ahora de desvelar.



Jon Favreau respondió a la pregunta durante el estreno mundial de Han Solo: Una historia de Star Wars. En declaraciones a Nerdist, el director anunció que la serie no solo tiene lugar entre El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza, sino también que se desarrolla siete años después de la Batalla de Endor. Una lucha que acabó con la Rebelión derrotando al Emperador y aplastando al Imperio.



De esta forma, la serie de Favreau llegará después de la Batalla de Endor pero todavía décadas antes de El despertar de la Fuerza. Se trata, en términos de rentabilidad, de una nueva jugada maestra de Disney y Lucasfilm, ya que la compañía abrió una brecha importante en la línea temporal para poder contar historias adicionales. Ahora, la serie Favreau cerrará un poco esa brecha entre ambas películas.



Lucasfilm y Favreau se abstuvieron de compartir cualquier información sobre la serie cuando se anunció por primera vez, pero aún surgieron preguntas, como cuánto duraría la serie, cuándo debutaría y qué personajes aparecerían. Si bien es cierto que hay muchas preguntas relacionadas con el proyecto, posiblemente la más importante, ¿cuándo tiene lugar la saga?



Favreau ha anunciado que su serie contará con personajes completamente nuevos. Sin embargo, la ubicación temporal podría permitir algunos cameos... al igual que hizo el estudio con personajes míticos en Star Wars Rebels. De todas maneras, se desconoce aún cuán estrechamente vinculada a las películas estará la serie.



La serie se encuentra actualmente en la etapa de redacción y no se sabe cuándo comenzará la producción. Además, Favreau está muy ocupado con sus próximos e inminentes proyectos: El Rey León y El libro de la selva 2.



Lo que está claro es que la serie no se estrenará hasta que el servicio de transmisión de Disney esté disponible. Esto es, como muy pronto, hasta el próximo año. Lucasfilm y Disney presentarán otra ficción animada este otoño, titulada Star Wars Resistance, pero será Favreau quien dé forma a la primera serie de televisión en vivo de Star Wars.