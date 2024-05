Los Jonas Brothers posponen conciertos en México por influenza de Nick

Las fans mexicanas de los Jonas Brothers tendrán que esperar unos meses más para poder ver a la boy band, pues los conciertos de este fin de semana en la Ciudad de México y Monterrey fueron reagendados.

Los hermanos Jonas tuvieron que suspender sus shows programados del 3 al 7 de mayo en México porque uno de sus integrantes se encuentra enfermo.

A través de un video, Nick Jonas explicó que enfermó de influenza, por lo que no puede hablar ni cantar.

"Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México en este momento", expresó el cantante.

Hi guys. I have come down with the nasty strain of influenza-A that’s been going around, and I’m not able to sing at the moment. We always want to be able to give you guys the best show and I’m just not able to do that for these shows in Mexico at this time.



¿Cuándo eran los conciertos de Jonas Brothers en México?

Este viernes iniciarían los conciertos de Jonas Brothers en nuestro país. La agrupación se presentaría el 3 y 4 de mayo en la Arena Ciudad de México y el 6 y 7 en la Arena Monterrey.

En un comunicado se informa al público la reprogramación de las fechas: 21 y 22 de agosto en la Arena Ciudad de México y 24 y 25 de agosto 2024, en la Arena Monterrey.

“Las personas que hayan adquirido sus boletos, podrán utilizarlos para la nueva presentación sin cambio alguno”, detalla el comunicado.

¿Cómo solicitar reembolso de los boletos de Jonas Brothers?

En caso de requerir reembolso, Zignia Live indica que del 6 de mayo al 6 junio, los interesados deberán enviar un correo electrónico a reembolsos@superboletos.com, escribiendo en el asunto “Reembolso Jonas Brothers CDMX o MTY (según sea el caso)”.

Los requisitos para el trámite de reembolso son:

Para boletos físicos:

-Identificación oficial (INE o Pasaporte)

-Imagen legible y completa de los boletos

En caso de boletos digitales o no impresos:

-Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte)

-Capturas de los códigos QR (Sólo boleto digital)

-Correo de confirmación de compra en formato PDF

El tiempo de respuesta por correo es de cinco a siete días hábiles, en horarios de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

“Se les recuerda que los únicos cargos a reembolsar según las políticas de venta mencionadas en el reverso de sus boletos son: Importe de boletos, importe del boleto seguro (en caso de haber sido adquirido), importe de estacionamiento (en caso de haber sido adquirido)”, apunta el comunicado.