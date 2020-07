Jorge Aravena celebra 30 años de carrera

El actor Jorge Aravena agradece que a pesar de la pandemia se mantiene vigente en la actuación y prepara nuevos proyectos con Televisa.

“La felicidad no siempre es completa, no te imaginas que un día se frena todo el entretenimiento como el hecho de salir de casa y cuando deseas tomar aire fresco hasta te llaman la atención y ya no se ejerce la libertad de nuestros actos”, dice Aravena en entrevista para El Sol de México.

Al primer actor de origen peruano-argentino, quien cuenta con 30 años de trayectoria profesional, no pudo viajar de Miami a Los Ángeles, California a causa del coronavirus; donde iba a tener la oportunidad de interpretar un nuevo personaje.

Aravena se encuentra varado en Estados Unidos, pero pronto pisará suelo mexicano para dialogar con los productores de la televisora de San Ángel para empezar a trabajar. Mientras en Miami, convive con sus tres hijos mayores a quienes tiene más cerca. Como padre, comparte la idea que lo importante es tener comunicación siempre con los hijos.

“Gracias a mi público que ahora sé más de ellos por las redes sociales, he tenido telenovela tras telenovela, ya sumé más de 30 años trabajando, lo cual agradezco mucho a mis fans que también son parte de uno. Sin embargo, la carrera es difícil, hay piedritas en el camino; y cuando crees que tienes el personaje, se cae; por diversas circunstancias y sin embargo, es un luchar constante por los papeles.

“He aceptado el paso de los años al igual los personajes que me asignan, sí me siento afortunado por no adolecer de empleo. He tenido años de arduo trabajo no sólo en televisión, sino también en teatro en vivo”, manifiesta vía telefónica

Jorge, es considerado un gran atractivo para las mujeres, sin embargo, fue en el año de 2017 que al no llegar a un acuerdo con los productores, no fue parte de la temporada de Sólo para mujeres.