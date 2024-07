“Coque” Muñiz agradece una nueva oportunidad de vida

Jorge “Coque” Muñiz disfruta de una nueva oportunidad de vida. A finales de junio, el cantante fue hospitalizado por problemas de presión y baja oxigenación. Pasó ocho días en terapia intermedia y, lo que más destaca, es sentirse agradecido con todos los que se preocuparon por él, pero más aún, contar con un seguro médico que cubriera los gastos de su hospitalización.

“Antes de regalar un refri, hay que regalar un seguro. Si hubiera estado con la necesidad de ir a una institución pública, no sé si hubiera tenido la misma suerte. Nunca me había pasado que te bañen, te da pena, pero en el hospital me bañaban tres enfermeras. Esas son cosas que, como no nos damos cuenta de las personas que cuidan a otra gente, no las agradecemos y hay que darles su crédito, agradecer a los médicos y enfermeras”, afirmó Muñiz en conferencia de prensa.

“Esos momentos te dan un motivo para agradecer, haber tenido la precaución de tener un seguro médico, el ingreso a un hospital privado con síntomas de este tipo cuesta arriba de medio millón de pesos, a veces sientes que el seguro es caro, pero cuando llegan estos eventos, se agradece. Si puedo dar algún consejo a alguien es que se compre un seguro y si tienes hijos asegurar a los chavos”, agregó.

Gossip ¿Habrá boda? Susana Zabaleta habla sobre el futuro de su relación con Ricardo Pérez

Hasta el momento, el músico de 64 años, aún no recibe un diagnóstico oficial de la causa de sus problemas de salud, sin embargo, los doctores continúan monitoreándolo y con tratamiento para evitar otra descompensación.

Estos momentos hicieron valorar aún más su vida, dijo el artista. Su hija Marisol que vive en Tijuana vino a la Ciudad de México para estar pendiente de él en todo momento, mientras que su padre, el cantante Marco Antonio Muñiz, de 91 años, se comunicaba de manera continua con su hijo.

También puedes leer: Adidas rompe con Bella Hadid: por qué las zapatillas en homenaje a Múnich 72 causaron polémica

“El doctor dice que estoy bien, me hicieron estudios de corazón, pulmones, riñones, en todo salí bien. Realmente lo que hay que hacer es tomar las cosas con más calma, hacer lo mismo, pero con medida que no te angusties, no querer llevarte todo porque luego te conviertes en el más rico del panteón.

“Por dinero quieres agarrar todo para sentirte presente con el público, eso hace que no seas ordenado en horarios de tu ingesta de alimentos. Agradezco a mi familia, mi papá, mi esposa, mis hijos, estoy sorprendido cuántos compañeros de trabajo, periodistas me marcaron para ver cómo estaba, eso lo aprecio mucho; tantos años de trabajo siento que valieron la pena”, expresó.

Poco a poco el intérprete de “En un rincón del alma” retomará su vida laboral. Este 27 de julio se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, mientras que para el 31 de agosto repetirá su show de cabaret en dicho recinto.

Aún no se tiene información de cuándo se reagendará el concierto del 28 de junio que tuvo que posponer por su hospitalización.

En otros proyectos, el artista tiene planeado un homenaje musical a su padre Marco Antonio Muñiz, con invitados especiales.

“Tengo la propuesta para Estados Unidos, pero se ha quedado en el tintero, es un tributo a mi papá, no es un homenaje sino que se planea tener cinco compañeros cantantes y contar su historia musical, llevarlo a un escenario y presentar las cosas más importantes a través de pantallas”, dijo el cantante.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El próximo 6 de agosto se lanzará el libro “Por amor”, que narra la vida de su padre, Marco Antonio Muñiz.