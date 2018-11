Jorge Drexler el máximo ganador de los Latin Grammy

En una noche que privilegió la música de autor sobre otros géneros, Jorge Drexler se convirtió en el máximo ganador de la decimonovena edición de los Latin Grammy, que se realizó anoche en la Arena MGM en Las Vegas, Nevada.



El uruguayo que en 2004 ganó el Oscar, se coronó anoche con tres de los cuatro premios por los que contendía: Grabación del Año y Canción del Año por su tema Telefonía, y Mejor Álbum Cantautor, por su disco Salvavidas de hielo. El músico expresó su sorpresa al recibir estos galardones, uno de ellos dedicado al recién fallecido productor Neto Garcíay celebró la diversidad musical: "¡Qué viva la cumbia, el reggaetón, que viva todo!", dijo.



La española Rosalía, levantó dos de las cinco preseas a las que estaba nominada: Mejor Fusión Urbana y Mejor Canción Alternativa; mientras Luis Miguel se llevó los dos Latin Grammy a los que estaba nominado: Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y Álbum del año, este último entregado por Thalía, quien tuvo que contener los abucheos del público ante la ausencia del cantante.



"Nuestro Sol no se encuentra con nosotros, pero... eh, eh, eh. Shh, shh, bájenle, bájenle. Yo personalmente se lo voy a entregar". dijo la intérprete de No me acuerdo. Minutos más tarde, Luis Miguel escribió a través de sus redes sociales: "¡Gracias a ustedes y a Latin Grammy por estos reconocimientos!".



Los discursos políticos también tuvieron cabida. Maná, reconocido como Persona del Año, levantó la voz en defensa de los migrantes. "Seguiremos luchando por los derechos de los migrantes que han hecho grande este país. El siglo pasado ellos fueron la diferencia para que este país sea tan grande como es. Lucharemos por la madre tierra, por los derechos de la mujer y seguiremos luchando por hacer canciones del corazón y del alma", dijo Fher, su vocalista.



Por su parte, los conductores de esta gala transmitida por TNT, llamaron a detener las injusticias y agresiones. "Basta ya de tantas desgracias. Es hora de sanar nuestras diferencias, de que el ser humano vuelva a ser humano", dijo Carlos Rivera. "Tenemos que acabar con la violencia y especialmente, muy especialmente, tenemos que acabar con la violencia de las armas de fuego", agregó Ana de la Reguera.



J Balvin, quien tenía ocho nominaciones, dedicó su único premio, Mejor Álbum Urbano a "todos los que están representando a este género que hemos luchado tanto, que ha sido un poco discriminado pero aquí seguimos demostrando que hay gente con mucho talento".



Los mexicanos reconocidos durante la ceremonia fueron Natalia Lafourcade que ganó el Álbum Folklórico por el volumen 2 de su disco Musas. Calibre 50 y Grupo Pesado compartieron el premio de Álbum Norteño, al anunciarse un empate. Por su parte, Banda Los Recoditos obtuvo el Álbum Banda y Christian Nodal se llevó la Canción Regional.



Entre los actos musicales destacó la presencia de Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunn, quienes abrieron los Latin Grammy con el tema Está rico. Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Mon Laferte y El David Aguilar se unieron en el Telefonía, tema que más tarde se convirtió en la Canción del Año.