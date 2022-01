Jorge Salinas podría entrar a cirugía por lesión en la espalda

Debido a una lesión en la espalda, Jorge Salinas evalúa si se somete a una cirugía o mejor entra a un régimen para bajar de peso y aminorar así la dolencia que padece.

El actor, a quien actualmente se ve en la telenovela S.O.S Me estoy enamorando, en el papel de un hombre invidente llamado Vicente, explica en entrevista con El Sol de México que "podría empezar a hacer una terapia para rehabilitar la parte lumbar, con ejercicio", una vez que terminó de grabar la telenovela, con la que tuvo cinco meses de arduo trabajo.

"Lo que voy a hacer es cuidarme, porque la salud física también es salud mental, si no tengo paz mental si me voy a ver en serios problemas, el estrés se acumula en esa parte lumbar. Hay que hacer de todo con mucho cuidado sin tener riesgos físicos. Necesito ir a rehabilitación y sobretodo tener paz interior", reitera en la charla.

Jorge Salinas, interpreta a Vicente, un hombre sin ilusiones en el amor y en lo profesional. "El personaje me deja muchas enseñanza, creo que sin problema me aventaba otros seis meses grabando".

El actor también dedicó unas palabras a la productora Lucero Suárez. "He conocido una productora humana, con muchos defectos igual que yo, con muchas virtudes y eso es lo que nos ha hecho tener una muy buena comunicación.

"Cada quien sabe su rango en la línea de mando yo no tengo problema con la autoridad yo me dejo querer y guiar", añadió.

Jorge Salinas le agradece a la vida "todo el cariño del público, la salud propia, ya no debería estar aquí y aquí estoy, tengo una familia hermosa, amorosa, a la cual amo y me ama, me respetan, los aprecio, los adoro, son mi motor, es lo que le agradezco a la vida". El próximo viernes 14 de enero, termina S.O.S. Me estoy enamorando