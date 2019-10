José José era mi ídolo: Mijares

Para Manuel Mijares, José José era su máximo ídolo de todos los tiempos. Así lo recordó en el encuentro que tuvo con los medios para presentar la canción No te vayas todavía, que grabó junto a María León.

“En el 2005 grabé un disco que se tituló Honor a quien honor merece, incluí los temas más reconocidos de su carrera como Almohada, El triste, Preso, Me basta, pero me sorprendió verlo en la disquera, ya que me llamaron para darme una sorpresa y era que José José quería acompañarme a la promoción en radio, televisión y periódicos, le dije que era algo muy pesado, desgastante, pero aún así insistió.

“Lo increíble fue verlo llegar y saludar de mano al que abre la puerta de un edifico, abrazar al que le dice que es fan, tomarse la foto con las personas del aseo y hasta agradecer a todos los que querían acercarse a él, ese gesto de humildad es de grandes, por eso es que se ganó el recuerdo del público mexicano, por esa sencillez es que el pueblo de México le lloró tras su muerte”, señaló un consternado Mijares.

Relató también que desde que inició su carrera en la década de los años 80 quedó sorprendido por la magnífica voz que tenía el llamado Príncipe de la canción.

“Para mí no era el príncipe, era el rey, cuando acudía a verlo en vivo, varias veces pensé que se iba a ahogar, hilaba una palabra con otra, con notas altas y largas, de verdad que admiré siempre cómo supo administrar el aire y por ello sus canciones se escuchan de una manera única”, expresó Mijares, quien participará en el tributo que se realizará a José José en el Zócalo el 25 de octubre.

En la charla no dejó pasar la oportunidad de presumir a sus hijos, quienes lo han acompañado en grabaciones de sus últimos discos.

“Mi hija la Beba es muy sincera conmigo, me acompaña cuando grabo mis canciones y sin delicadezas me dice las cosas como son, mientras que algunos me recomiendan darle otra textura a mi voz o cambiar las notas, mi hija de un tajo me dice que lo que sucede es que estoy desafinado”, señaló.