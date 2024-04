José Madero estrena canción sobre un feminicidio: "no volarás como paloma"

José Madero estrenó este jueves las canciones "Rey Ahogado" y "Luciérnaga", esta segunda, inspirada en un femicidio vivido desde la perspectiva de una madre.

A menos de 24 horas de que se estrenara la canción, ya suma poco más de 84 mil vistas en plataformas como Youtube.

El video de "Luciérnaga" muestra varios escenarios que hacen alusión a una casa y a una prisión, ambos vacíos.

¿Qué dice la canción de José Madero?

La canción de José Madero fue escrita junto a Becky Espinoza de los Monteros, la madre de Karen Esquivel, una joven de Naucalpan que fue víctima de feminicidio en 2016.

"Su ausencia la sentí inmediata, no llegaste a casa. Al recibir la llamada, también mi vida estaba acabada", se puede escuchar en los primeros versos.

La canción continúa: "No volarás como paloma. Nunca tendrás tu noche de bodas. Nunca serás madre como era yo. No usarás más esa corona. No estarás más aquí ni ahora. Alguien robó la vida que te di yo, fui yo".

La historia detrás de Luciérnaga

Al estar inspirada en una historia real, Luciérnaga ha recibido miles de comentarios, pues incluso José Madero dio a conocer su estreno con una publicación con tonalidades moradas, color característico de la lucha feminista.

"Esta canción me da un escalofrío horrible. Es fuerte, da miedo. Un mensaje que tristemente es tan normalizado en la actualidad... y como una madre se tortura echándose la culpa" y "Pepe visibilizando el feminicidio de una manera real me dejo impactada. Gracias por tremenda joya", son algunos de los comentarios que recibió el exvocalista de PXNDX.

Karen Esquivel desapareció el 22 de septiembre de 2016 en Naucalpan, cuando tenía 19 años. Posteriormente, fue encontrada junto a otra mujer dentro de una maleta. El feminicida que fue identificado como Fernando, fue declarado culpable en 2017 y condenado por la Fiscalía mexiquense a pasar toda su vida en prisión.