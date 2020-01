José Madero presenta en vivo Psalmo 19:20

José Madero llegará a su próximo concierto del 29 de febrero en el WTC, predicando que ha hecho música de un buen contenido, "con alma y esencia", plasmada en su álbum Psalmo 19:20.

“Ni juglar ni representante de nadie, sólo soy un cantante que entretiene con letras emanadas de hechos que viví", dice el músico en conferencia de prensa. "Llegará un momento que no me representen, pero no dejarán de ser mías, son de una etapa de mi vida que ahora quiero compartir con el público, sobre todo con la era de Padre nuestro, esta canción me significa la batalla que viví dos años atrás”.

El integrante de la banda regia Pxndx que está en un receso indefinido, espera que “la audiencia que acuda a mi concierto, se dé cuenta que voy a dar todo en el escenario porque me esmero para que el boleto que se pagó valga la pena”.

Este reciente álbum no lo hubiera compartido hace un par de años, reconoce, porque estaba en otra etapa. "Estuve en un invierno muy largo, dramático. Espero que no me afecte y me haga escribir canciones miserables, estoy en un lugar mejor, estoy iluminado oscuramente”.

"Me esmero por que mis canciones suenen poéticas, necesito darle un contenido diferente a mis seguidores, pero no hay posibilidad de que haga un libro de poesía, sólo la escribo para mis temas”, concluye el músico.