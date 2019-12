José Madero renueva su música

José Madero se recuerda a los 17, sus inicios en la música en la que sus composiciones se trataban nada más “las pedas, las morritas y el desmadre”. Hoy, después de cuatro discos como solista, el cantante observa los frutos de la edad y el aprendizaje en su música con su nuevo disco Psalmos.

“Yo tenía ya muchas notas y pensamientos inspirados en pasajes del libro de Peter Pan y quería hablar de eso, pero fui a escribirlo y salió otra cosa completamente, porque yo estaba viviendo no estaban relacionados con lo que quería decir al principio, y no me frené nada mas deje fluir todo”, platica Madero a El Sol de México.

Así, fue que nació uno de los discos más personales de su trayectoria, “me salieron cosas que tenía guardadas en el interior, quedaron esas canciones que la gente percibe como reales y personales con las que la gente se puede identificar más fuerte y más rápido y las hacen suyas”.

Madero explica que es para él, es importante trabajar en su música por proyecto, “llegan porque me siento a hacerlos, no creo mucho en la inspiración, es más como un siéntate y trabaja, yo digo hoy empieza mi cuarto disco y estoy mentalizado, trabajo en bloques muy estrictos” confiesa.

Psalmos ha engañado a algunos cuantos al tener un nombre asociado con la religión, incluso en ocasiones han pensado que su música es de índole religiosa, sin embargo, Madero lo que en realidad buscaba era hacer una revisión y discutir a temas de índole inmaterial.

“En el contenido lírico hablo mucho de la espiritualidad, pero no alabando ni yo hablando de mi espiritualidad sino cuestionando muhco la fe, la existencia de dios, que si las plegarias sirven de algo, ese es el hilo conductor entre las canciones”, afirma el cantante.

A su discografía la une el uso de colores para definir cada material, “en este, en verdad me topé con pared en cuestión del nombre porque es mi disco azul y no encontré un nombre relacionado con el color, entonces agarré la biblia, porque tiene muchas cosas de ahí, y me topé con el libro de Salmos que son las canciones de la biblia y dije aquí es, y nada más le puse la P para que sonara más sofisticado”.

Además, el trabajo del cantante no se limita a su faceta como músico o compositor, autor de libros Odio odiar o Pesadillas para cenar, José madero espera aumentar uno más a su lista para finales del próximo año.

“Lo estoy escribiendo todavía, es de ficción para niños, de horror más no tengo nombre, me centro mucho en una relación entre el bully y el bulleado, va por ahí pero toma tintes sobrenaturales”, adelanta.

Mientras tanto su gira comienza en Monterrey HOY 2 DE NOVIEMBRE por la que visitará diversos países de Latinoamérica, México y Estados Unidos, con una presentación en el Pepsi Center en la Ciudad de México para el 29 febrero del 2020.