José María Napoleón, el poeta de la canción se retira

José María Napoleón, el cantautor hidrocálido que se inició como compositor e intérprete en 1969 cerrará su carrera de 50 años de presentaciones en vivo con un tour que arranca en mayo de 2018 para concluir en el 2019 a manera de retiro. Lo anterior con el lanzamiento del álbum de despedida El poeta de la canción en el quinto mes de este año, con cuyo material inédito, ya suena en plataformas digitales y en la radio con la balada romántica "Atrévete".

Con 400 canciones de su autoría grabadas en más de 32 compactos, Napoleón, padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos, declaró a El Sol de México que “hice una promesa que de hacer de la composición y el canto una profesión, me retiraría a los 50 años de carrera, y es algo que tengo que cumplir en el 2019”.

De ahí, que desde hace semanas atrás ya está en tocadas el tema inédito "Atrévete", del que confió que la letra está basada en la experiencia de un amigo en torno a una relación amorosa triste en balada romántica, es parte de su álbum de canciones nuevas en su despedida intitulado José María Napoleón, El poeta de la canción; con cuyas letras inéditas y sus clásicas como "Vive", "Pajarillo", "Lo que no fue no será", "Y para qué", "A esa", "Leña verde", "Ella se llamaba Martha", "Hombre", "Acéptame como soy"; hará un tour nacional como internacional que abarcará Estados Unidos y Centroamérica.

UN DEPORTISTA EN TODA LA EXTENSIÓN DE LA PALABRA

El oriundo de Aguascalientes con una carrera también en retiro de la tauromaquia, José María Napoleón ante la pregunta en torno a que se le escucha mejor su interpretación que en sus inicios, declaró que es un amante de la caminata, del ejercicio, del buen comer, del buen dormir y de mantener una relación armoniosa familiar.

“Yo tengo mucho respeto a la vida que Dios me ha prestado, hago todos días desde hace 68 años ejercicio con toda esa confianza que sabe uno que se vive la vida una sola vez, de ahí que la respeto y me cuido. Alrededor de una hora con 40 minutos, corro; lo combino con otros ejercicios, me cuido mucho en lo que como, hago una vida tradicional a lado de mi familia. Llevo una vida sana, solo tomo dos copas de vino tinto. Mi borrachera es mi familia, la que adoro, como a mis hijos y nietos. Mi vida es sana desde Aguascalientes”.

LA FAMA, ¡NUNCA!, PORQUE NO ME SUBÍ

José María, proveniente de una familia hidrocálida de escasos recursos confió que a lo largo de 48 años de carrera, nunca se mareó y así contestó:

“Lo que puedo decir, es que yo creo que cuando uno, sobre todo se tiene una raíz tan humilde, la fama sí te puede marear o sí puede hacerte no sentirse algo, porque yo nunca me subí a ninguna parte, yo así he llevado a mi vida, entonces llevo mi vida buena, positiva, con mucho respeto a las personas que me rodean. ¡Nunca me he mareado!, sé de dónde vengo y se de dónde nunca me he sentido nadie. He luchado por un nombre en el medio, he trabajado, nada es gratis, lo que logré lo tuve que cuidar".

Desde su hogar en Aguascalientes confío a El Sol de México, “mi gira de despedida la arranco en mayo de 2018 hasta mayo de 2019, para cerrar 50 años de artista”, y difundiendo su álbum José María Napoleón, El poeta de la canción.

“De Estados Unidos pienso tocar en mi gira de despedida a Texas, California e Illinois y también se hará Centroamérica, principalmente Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras.