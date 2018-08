José María Napoleón quiere despedirse en el Auditorio tras 50 años de carrera

En diciembre próximo José María Napoleón cumplirá 50 años de carrera artística. “50 años de cuando llegué a la ciudad, con muy poquitos años; con 19 llegué aquí y empecé a transitar por sus calles”, recuerda el cantante. Son cinco décadas de una carrera con altibajos, pero que mañana celebrará con un concierto en el Auditorio Nacional, un recinto al que le debe grandes memorias.



“Este escenario ha sido tan benévolo conmigo… Lo que te puedo decir es que me siento muy contento de presentarme otra vez ahí. Es una gran responsabilidad estar en un recinto que es sagrado para nosotros, me siento muy contento y honrado de cantar una vez más ahí el día 31 (de agosto)”, comenta el cantante sobre este show que ya cuenta con localidades agotadas.

El respeto que tiene Napoleón al Auditorio Nacional es tan grande que ahí es donde le gustaría despedirse ahora que piensa en una gira del adiós. “Sólo Dios sabrá cuál será el último escenario que pise. Me gustaría que este (el Auditorio Nacional) fuera el escenario donde dijera ‘Gracias. Hasta luego’. Mientras dure mi vida seguiré recordando este lugar que ha sido maravilloso conmigo”, explica con gran emoción.

Aunque pisar escenarios es algo común en su vida, José María Napoleón confiesa que ahora más que nunca disfruta escuchar la tercera llamada antes de comenzar un show. “Para mí es cada vez más emocionante, más apasionante porque lo vivo cada vez más intensamente, con todo mi corazón. Le doy gracias a Dios el poder estar una vez más (cantando) porque no sé si me lo vuelva a permitir”.

“Para mí, cada vez crece más la emoción al subir al escenario. Es angustiante, no me da miedo. Pero siempre le pido mucho a Dios que me permita salir con bien, que mi mente esté clara, que las letras estén en mi cabeza; que jamás esté mal ante las personas que me están escuchando, que pueda relacionar las canciones con mis sentimientos, como lo hago cada vez”, confiesa.

Sobre sus planes de retiro, Napoleón dice que aún quedan dudas en su mente, pero que le parece es momento para decir adiós. “Estoy cuestionándomelo. Se lo pregunto a ese otro yo que siempre me aconseja cuando me quedo a solas y que a veces me dice ‘Napo: ya párale. Ya es momento de que realices otros anhelos con tu familia, que hagas un alto en el camino para decir gracias’. Y lo estoy pensando, te confieso que quiero hacerlo”, asegura.

Lo cierto es que para lograr este adiós será necesario hacer una gira de despedida como agradecimiento a su público. “En el momento en que esto suceda sí me gustaría despedirme de tantos lugares a los que he ido a cantar durante estos 50 años. Quiero planearlo junto con mi manager para ver cómo lo vamos a hacer, muy consciente, serenamente despedirme de cada lugar. Cuando eso ya sea posible, seguro lo haré y no es lejano el día”, finaliza.