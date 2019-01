José Ron enfrenta uno de los retos más importantes en Ringo

Daniel Zaragoza, ex boxeador cinco veces campeón Super Gallo, fue el coach para entrenar como un real pugilista al actor tapatío José Ron quien conoció la disciplina, una buena alimentación y severos entrenamientos, para estar parado en un cuadrilátero como lo hace como Juan José Ramírez en la telenovela Ringo La pelea de su vida de la productora Lucero Suárez.

Tras el lanzamiento oficial de Ringo que tiene su estreno lunes 21 por el Canal Las Estrellas a las 18:30 de la tarde, Ron en entrevista con Organización Editorial Mexicana, expresó: “Mi entrenamiento fue muy intenso pero al ver las grabaciones, pude decir lo logramos, porque lo más difícil del pugilista es su ritmo, la mentalidad, los sacrificios que hacen en su vida.

“Aunado a mantenerse bien alimentados, más los entrenamientos diariamente y en mi caso era grabar las escenas; comer sanamente y no dejar de subir al ring durante tres meses de preparación y haber sido boxeador es un regalo de la vida y de Lucero para mi persona”, narró en la charla.

Ron tras valorar la vida de Ringo, expuso que, “cuando un pugilista quiere llegar a hacer campeón, para él lo más importante es rodearse de su gente, su familia, sus pilares, sus motores, que en mi papel es su hijo Santi y mi madre Teresa y el amor en pareja, y él no piensa que si en el ring al caerse pueda quedar en coma o ya no salga vivo”.

Y anunció que “a Ringo, le van a pasar muchas situaciones en su vida y en lo profesional. Se muere su hermano, le quitan a su hijo Santi, pierde el título y tiene que salir adelante. Entonces él me enseño que hay que caerse pero que la vida sigue y hay que levantarse, no importa lo que pase y ser cada vez más fuertes”.

Foto: Cortesía

José Ron, con historias de televisión en su trayectoria de 15 años como Enamorándome de Ramón, La mujer del vendaval, Cuando me enamoro y Juro que te amo adelantó que en varios capítulos de los 82 que conjuntó la productora Lucero Suárez, lo vamos a ver llorar mucho:

“Las lágrimas se me salen por sí solas porque soy muy sensible y la historia me pega mucho porque para Ringo su hijo Santi (Pato de la Garza), es su motor y yo me entrego de corazón en el papel y los episodios son con base a lo que le pasa a Ringo en lo personal y no veremos el lado oscuro del box”.