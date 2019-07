Joss Favela: Su terquedad lo llevó al éxito

Joss Favela se recuerda cuando tenía 15 años y sentado en una hielera le comentó a su tío que se dedicaría a la composición musical, para su sorpresa su respuesta fue radical, “de esos sólo hay uno, sólo hubo un José Alfredo Jiménez y después sólo hubo un Manzanero”, rememora.

Aunque la afirmación de su familiar pudo intimidar a cualquiera, Favela aceptó el reto y ya ha sus 28 años, el originario de Sinaloa ha sido elegido por tres años como el Compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, teniendo así una larga lista de canciones exitosas tanto en su repertorio como en el de diversos artistas.

“En la carrera significa muchas cosas, pero en lo personal más, muchos autores soñamos con eso, y ahí compites con los compositores de Maluma, Shakira, etc. y me ha tocado ser el compositor del año tres veces y soy el más joven de la historia en tener este record, se siente muy bonito”, mencionó en entrevista con El Sol de México.

Favela se considera en muchos aspectos como old school, tanto por sus gustos musicales como por su interés de seguir haciendo materiales completos y en versión física, como el caso de Caminando, su última producción.

“Soy un señor de 60 años atrapado en el cuerpo de alguien joven, y creo que para todo cantante tener un disco es muy bonito, además de que nos sirvió de mucho porque nos acercó a la gente, pudimos hacer firmas de autógrafos con los fans y ese contacto cara a cara con la gente que compra el disco no se tiene, esa proximidad no te la da otra cosa”, asegura el músico que inició su carrera a los 13 años en el programa Código fama.

El material es un disco lleno de amor, desamor y despecho, y las once canciones que lo componen son el resultado de las intensas vivencias del cantante a lo largo de tres años.

“Yo me inspiro en lo que voy viviendo, tenemos la oportunidad de decir tantas cosas que nos pasan, y siempre he tenido la fortuna de que las mujeres que han pasado por mi vida han tenido algo especial y siempre me han dejado música, letra y las canciones”.

Por eso, con sus composiciones lo que busca es regresar un poco de aquello que esas personas dejaron en su vida. “De alguna manera las inmortalizo así y creo que a ellas les gusta porque se los hago saber”.

Favela le ha escrito canciones a artistas como Alejandro Fernández y Julión Álvarez, y aunque dejar ir sus canciones le resulta un poco complicado, “de eso vivo y sé que hay canciones que las va a defender mucho mejor otro artista que yo, conozco mis capacidades y mis limitaciones vocales y no me aferro a cosas que no le puedo dar, pero todas las canciones tienen un sentido muy especial para mí”.

El compositor será parte del jurado en el La Reina de la Canción, un reality de concurso en la que compartirá su experiencia y talento con las jóvenes que buscan un espacio en la música.

“Les veo la carita a las muchachas que van y sus sueños, las ganas y lo que yo en algún momento tuve y me dicen que tengo que cuidar los comentarios y ser bueno y yo pienso que no, que hay que decir la verdad, a mí lo que más me empujó a seguir fueron los comentarios que me decían que no lo iba a hacer, de ahí se agarra uno, si me preguntas como voy a ser, seré sincero”, finaliza.