Joss Favela, un terco del regional mexicano

Si algo ha llevado al éxito a Joss Favela es la terquedad y la persistencia. Su trabajo como compositor y cantante, así como sus millones de escuchas en Spotify, lo han llevado de ser un niño con deseos de cantar a convertirse en un referente de la nueva generación de la música regional mexicana.

“Nunca hemos rajado leña, nunca hemos dicho no; incluso en los momentos difíciles, porque los hubo”, revela el cantante en entrevista con El Sol de México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

A los 13 años, José Alberto Inzunza Favela –su nombre real–, viajó junto a su mamá de Sinaloa a la Ciudad de México. Ahí comenzó a cristalizar su anhelo al participar en el reality show infantil Código F.A.M.A., donde llegó a la final.

En su paso por Televisa tuvo apariciones fugaces como actor, profesión a la que no planea volver. “Respeto mucho a los actores. Actuar es muy complejo, es un arte que merece todo el respeto y yo no me siento en el nivel para hacerlo”, reconoce.

Su siguiente reto fue encontrar oportunidades dentro de la música, industria que tanto él como su mamá desconocían, pues nadie en la familia de los Inzunza–Favela se había dedicado a ella.

“Hubo momentos complicados en cuanto a solvencia, a no saber por dónde, a quién dirigirnos, o no saber a quién llegar con la música. Pero en la vida, cuando uno es bien terco, encuentra la forma y ese momento dónde meterse”.

Ese “huequito” lo encontró escribiendo canciones, algo que inició desde los 12 años cuando compuso un tema para uno de sus primeros amores. “Siempre me gustó, desde niño. Pero yo no sabía ni siquiera que se podía vivir a través de las canciones. Cuando me di cuenta, me dediqué a escribir y comenzaron a grabarme; sucedieron muchas cosas y se me empezó a hacer un nombrecito”.

Alejandro Fernández (Quiero que vuelvas), Julión Álvarez (Te hubieras ido antes) y Banda Los Recoditos (Me sobrabas tú, por la que recibió su primera nominación al Latin Grammy), son algunos de los artistas que han interpretado sus letras.

Su trabajo escribiendo lo llevó a ser considerado en tres ocasiones como Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores.

“La carrera de compositor es diferente a la de cantante, porque un intérprete con un sencillo que funcione se pone a la vista del mundo; el autor debe tener 100 canciones grabadas para que la gente sepa quién es. Así que empieza otra carrera. Y así fue”.

En 2016 finalmente lanzó su primer álbum bajo el sello discográfico Sony Music Latin: Hecho a mano, con el que fue nominado al Grammy internacional como Mejor Disco de Música Regional Mexicana. Dos años más tarde, su material Caminando, debutó en el primer lugar de Billboard del Regional Mexicano.

“Creo mucho en ser persistente, porque hace más el que quiere que el que puede. El común denominador en esta casa es que todos somos bien tercos”, por eso su éxito, asegura.

Aún con el reconocimiento de la industria, Joss Favela es cauteloso cuando se le pregunta si dejar un legado como Juan Gabriel, Marco Antonio Solís o Joan Sebastian es uno de sus objetivos. “No pudo mentir y decir que no lo he soñado, pero también me queda claro la responsabilidad y compromiso que significa eso es. Sí quiero, pero la gente es la que tiene la última palabra”.

A sus 30 años, lo importante es escribir canciones honestas a su realidad. “Uno se vuelve más adulto y más sincero con muchas cosas. Como que ya no hay tiempo de pretender y que una canción pegue, empiezas a no pensar así”, dice.

“Yo trato de que mi música se base en raíces, sentimientos que tienen una profundidad real. Creo que el amor es algo que va a prevalecer a través del tiempo, más si la música que acompaña y viste esas canciones es música regional”.

La fidelidad a sus raíces lo llevó a componer Llegando al rancho, álbum que lanzó este viernes y donde recopila las historias que lo acompañan día a día en Caitime, Sinaloa, su tierra natal.

“Aquí van a encontrar una parte de lo que es mi esencia, de lo que soy como persona y me gusta hacer cuando estoy ahí. De lo que representa para mí vivir en un rancho con mis papás. Quise que a través de la música entendieran qué pasa en este lugar donde vivo”.

El disco con 11 temas, incluye los sencillos que Joss Favela presentó desde julio del 2020: Te dije, Ya no quiero andar contigo, Tú y yo; su colaboración con Jessi Uribe, El alumno; Alguien especial y Tu adiós como tequila, con el que abandera este lanzamiento. “Este disco se trata de compartir historias”, finaliza el artista.