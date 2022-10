Journey desborda amor con sus fans mexicanos en la Arena CDMX

El grupo Journey no esperó ni un minuto para reencontrarse con sus fans mexicanos, pues salieron puntuales a su cita de esta noche en la Arena Ciudad de México.

"Este lugar se ve increíble. Ustedes lucen increíbles. Gracias por recibirnos de vuelta en su país, ha pasado mucho tiempo, quiero llevarlos a mi pueblo natal, San Francisco. Este es de un álbum de los 70, prendan sus encendedores o sus celulares", dijo el guitarrista Neal Schon.

"Qué hermosas mujeres hay en la casa esta noche", dijo el vocalista Arnel Pineda, con una tierna sonrisa, que dirigió a todas las fans que respondieron su halago con un aplauso.

🎶🎤 Con "Open Arms", Journey desbordó amor durante su concierto en la Arena CDMX.



📹 Belén Eligio pic.twitter.com/IQzlF6GmNR — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 1, 2022

Éxitos como Don't stop believin', Open arms, Dead or alive, Wheel in the soy, Escape y Let it rain (parte de su nuevo disco), conformaron el espectáculo, que tuvo poco más de hora y media de duración.

Con mucho carisma, Arnel no dejó de interactuar con su público. Constantemente les hacía señas para que cantaran con él, los saludaba, les mandaba besos e incluso permitió que una persona del staff de seguridad le acercara fotografías para firmarlas.

Sin distinción alguna, cada miembro de la agrupación fundada en 1973 tuvieron su momento: el baterista Deen interpretó Mother father, Jason con Girl can't help it y el pianista John realizó un solo a la mitad del espectáculo.

🎶🎤 No faltó Don't Stop Believin' durante el show de Journey en la CDMX.



📹 Belén Eligio. pic.twitter.com/CtU9HXfiOm — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 1, 2022

Este último celebró a la familia, pues al igual que ellos, aseguró que los mexicanos sentimos un gran cariño por nuestros seres queridos y les dedicó el tema Faithfully a quienes venían acompañados.

Mientras Neal hacía un solo que marcó la recta final de la presentación, dos hombres que se encontraban en la primera fila se acercaron a la valla para hacerle una reverencia, gesto que no pasó desapercibido ante los ojos del músico, quien les dirigió una sonrisa.

La banda se despidió con Separate ways, Be good to yourself y Anyway you wanted, el cual hizo que todos los presentes se levantaran de sus asientos a cantar y bailar. "Muchas gracias Ciudad de México. Han sido maravillosos", se despidió Pineda.