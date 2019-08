Joy Huerta denuncia discriminación por parte de personal de la Cancillería

La integrante del grupo Jesse y Joy, Joy Huerta denunció en su cuenta de Twitter que ella y su esposa sufrieron discriminación, por parte de personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando fueron a tramitar el pasaporte de su hija.

Joy narra que le preguntaron quién era la madre biológica de la niña, además le pidieron colocar las huellas digitales en el pasaporte de la menor como el padre y le pidieron el acta de alumbramiento, documento no requerido.

“Al ver a dos mamás pidieron acta de alumbramiento un documento NO REQUERIDO y que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser Presunción de Criminalidad”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

Hace MUCHA falta que sensibilicen a su personal @SRE_mx ; ya que preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como EL PADRE, no solo es insensible también discriminatorio. @CONAPRED @Claudiashein @lopezobrador_ — Joy (@solamentejoy) August 19, 2019

Ante esto, la interprete de Me Soltaste, pidió a la dependencia dirigida por Marcelo Ebrard sensibilizar más a su personal en temas como familias homoparentales.

Marcelo responde.





Momentos de pues de hacer publico el hecho, el canciller Marcelo Ebrard le respondió, también a través de Twitter, a Huerta.

"Desde luego tienes razón,como. Impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo", escribió el encargado de la política exterior del país.