Juan Carlos Guerrero retrata una etapa histórica a ritmo de rock: “la música ya no es protagonista en la vida”

La música de Charly García fue una constante que el escritor y publicista colombiano Juan Carlos Guerrero encontró al mirar en su pasado, cuando estaba buscando el tema sobre el que escribiría su siguiente novela.

Puede interesarte: Del estante | La canción que Ringo Starr convirtió en un libro

“Quería contar una historia que estuviera relacionada con ciertas anécdotas, ciertas vivencias mías en Bogotá, particularmente en una época que viví con mucha intensidad”, explicó en entrevista el autor, quien también se define como “músico en sus ratos libres”.

“Mi relación con el rock es íntima, es una parte esencial de lo que muchos de mi generación hablaron”, afirmó. Siendo seguidor del rock latinoamericano, logró una historia en la explora un etapa rockera que quedó marcada en toda América Latina por sus ídolos.

Política Sheinbaum mantendrá al frente del Fondo de Cultura Económica a Paco Ignacio Taibo II

En sus páginas, el autor se remite a la época más fructífera para el rock en español a través de la nostalgia de la radio y de la música en formato de casete. “Estaba el auge alternativo, independiente, underground colombiano, muy marcado por la música en español”, dijo.

En la trama de la novela, llena de ficción, pero también con elementos verídicos, se presenta como protagonista a “Juancho”, un joven que vive de una manera pasional la música. También se narran sus experiencias, con lugares particulares que suelen acompañar a la adolescencia.

Charly García llega a los 70 años / Cortesía | AFP

“La muerte de Charly, desencadena muchos de los momentos que pasan en el libro”, comentó Guerrero sobre la trama, en la que además de “Juancho”, otros protagonistas son el lugar y la época en la que se narra.

“Hay un ingrediente muy interesante, que también me forjó a mí, a mi familia, a mi hermano, que es la presencia de la radio. Todo eso fue un encuentro tremendo, encontrar a Charly, las emisoras, ciertos discos y canciones que en el libro yo menciono", explicó.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

A diferencia de los años 80, donde el argentino Charly García construyó una imagen de revolucionario con su voz y las notas de su teclado, Juan Carlos Guerrero recuerda en la novela una etapa musical que considera ha quedado atrás, con un valor transgresor perdido.

“Siento que la música hoy tal vez ya no tiene ese papel de ser un protagonista de la vida, sino que es un protagonista de la palanca comercial. Es decir, Taylor Swift tiene una gran cantidad de escuchas, pero ya la música no protagoniza, no es un factor determinante en las agujas de la sociedad, de la juventud. Se ha vuelto decorativa de alguna forma”, sentenció.

“Yo maté a Charly García” está disponible en versión física bajo el sello Milian Editores.