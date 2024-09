Juan Guarnizo y Ari Gameplays hacen oficial su separación y confirman el divorcio

Luego de los fuertes rumores sobre una posible separación, los streamers Juan Guarnizo y Ari Gameplays confirmaron el final de su relación, anunciando su divorcio.

La confirmación llegó el mismo día en el que se difundió el rumor, ya que la mañana de este miércoles comenzó a sonar la noticia que, además, estuvo sustentada por una presunta demanda de divorcio interpuesta por parte de la joven de 26 años contra su pareja.

Como era de esperarse, la noticia dejó al mundo gamer en completo shock, ya que, hasta ahora, ambos creadores de contenido están considerados como las personas que más público han tenido a lo largo de su carrera, a pesar de que, en seguidas ocasiones, han dado de qué hablar por estar envueltos en escándalos por generar polémicas, críticas y malos comentarios.

Así dieron a conocer Juan Guarnizo y Ari Gameplays su separación

Fue la tarde de este miércoles 18 de agosto cuando cada uno realizó un directo a través de su canal de Twitch y, tal y como se había anticipado, confirmaron su separación, además de que anunciaron que están en proceso de divorcio.

A pesar de haber dejado en claro que su relación llegó a su fin, tanto Juan Guarnizo como Ari aseguraron que siempre va a tener palabras bonitas y buenos deseos hacia el otro, además de asegurar que toda la vida ambos contarán con su respectivo apoyo, pues dejaron en claro haber vivido un buen matrimonio juntos.

El primero en dar a conocer la noticia fue Juan Guarnizo, a través de una transmisión en vivo:

Lastimosamente tenemos que hablar, yo creo que muchos ya tendrán una idea, tengo que darles una noticia que no es bonita, Ary y yo hace semanas tomamos la decisión de divorciarnos, ha sido una decisión complicada, pero se ha llevado la verdad de forma muy saludable y con mucha calma Juan Guarnizo.

Asimismo, Juan Guarnizo dio a conocer que no hicieron el live juntos para no tener ese recuerdo, además de mencionar que su relación como personas es espectacular, al igual que la que lleva con la familia de su ahora expareja.

“Ni ella ni yo queríamos meternos en el tema de hacer un directo juntos anunciándolo, no por nada en especial, simplemente no queríamos el recuerdo de ese directo, no es ni una mejor ni una peor manera de hacerlo, simplemente creo que hay diferentes maneras de decir esto y pues esta es la nuestra, Ari para mí ha sido mi familia los últimos 10 años, la amo, amo a su familia, Ama sigue siendo presidenta de Aniquiladoras, mi relación con su familia es espectacular al igual que con ella”, agregó.

Minutos más tarde, Ari Gameplays realizó su propio stream y respondió a lo dicho por Juan Guarnizo; sin embargo, ella simplemente se limitó a confirmar la noticia, pues fue muy breve en torno a sus declaraciones del divorcio, además de que mencionó que ambos están bien, que al final es lo que debería importar.

“Juan y yo si nos estamos separando (...) él y yo estamos bien y es lo que debe de importar, para Juanito solo tengo buenas palabras y de verdad es una persona maravillosa e increíble, estoy muy contenta de todos los años que me permitió conocerlo y estar a su lado, siempre voy a estar para él y tendrá todo mi apoyo. Para ustedes voy a pedir que nos apoyen mucho”, aseguró Ari Gameplays, aclarando que esta noticia se tomó desde el respeto que existe entre los dos y que está muy contenta de haber estado años junto a él.

¿Quiénes son Juan Guarnizo y Ari Gameplays?

Juan Sebastián Guarnizo, mejor conocido como Juan Guarnizo, es un streamer colombiano de 27 años de edad que actualmente radica en Monterrey, Nuevo León. Se ha caracterizado en el mundo del internet por su contenido de videojuegos, además de ser la voz del Espectacular Spiderman en una de las escenas de Spiderman Across The SpiderVerse, en su doblaje al español para Latinoamérica.

Por su parte, Abril Abdamari Garza Alonso, a quienes todos identifican como Ari Gameplays, es una streamer, tiktoker, youtuber y cosplayer mexicana de 26 años que nació en Juárez y actualmente reside en Monterrey. Su carrera comenzó en 2014 cuando publicó su primer video en YouTube con contenido de interés femenino, para después dedicarse a crear contenido tipo vlogs y de videojuegos.

Ambos saltaron a la fama apenas comenzaban a hacer novios y juntos crecieron en internet. Posteriormente, en 2019, la pareja se casó y mantuvieron un matrimonio de cinco años, además de que actualmente se encontraban en la mitad de la construcción de una mansión que sería para que ellos pasaran el resto de su vida juntos, con los hijos que planeaban tener en el futuro.

