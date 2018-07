Juan Manuel Bernal y Salma Hayek vuelven a trabajar juntos en la serie "Monarca"

Después de 23 años de haber trabajado juntos en la cinta El callejón de los milagros, Juan Manuel Bernal y Salma Hayek se reencuentran en un nuevo proyecto.



Se trata de Monarca, una serie original de Netflix que comenzará rodaje en octubre próximo y donde la actriz nominada al Oscar se involucra a través de su casa productora Ventanarosa, que será la primera coproducción que realizaSalma Hayek con la plataforma de streaming.

“Me siento extremadamente emocionada de asociarme con Netflix y de trabajar con increíble talento mexicano frente y detrás de cámaras. Estamos muy orgullosos de mostrar a México como una nación vibrante, sofisticada y rica culturalmente, que lucha para controlar su propio destino”, expresó Salma Hayek en un comunicado.



En tanto Juan Manuel Bernal destaca el hecho de trabajar juntos nuevamente. “Sí, nos volvemos a encontrar, pero ahora ella como productora. Hace tiempo nos vimos cuando presentó la película de animación, El profeta aquí en México. La vida da vueltas y me siento muy orgulloso de trabajar con ella”, comenta con emoción Juan Manuel Bernal. “Siento que este es un gran proyecto y el proceso ha sido muy padre porque meagarró en medio de otro clima, porque estoy haciendo otra serie”, dice el actor que filma un proyecto de época con una producción extranjera.



El protagonista de Obediencia perfecta, por la que ganó el Premio Ariel como Mejor Actuación Masculina, recuerda que el reencuentro con Salma fue muy caluroso, donde también estuvo presenté Tiaré Scanda, que formó parte de El callejón de los milagros. “Nos vio y dijo ‘¡Compañeros del callejón!’, nos abrazo, nos tomamos foto y me dijo ‘Tú estás más guapo que antier’, lo cual confirma su buen gusto”, afirma entre risas.



“En estos momentos es cuando te das cuenta de la grandeza de las personas, cuando no dejan de ser quienes siempre han sido. Y eso nos gustó mucho de ella, nos vio, se paró, nos recibió, fue un gesto muy generoso de su parte. Es alguien que le tiene mucho cariño a esta película como todos los que la hicimos, además de un enorme agradecimiento porque esa película ya pasó a la historia del cine”, recuerda.



Monarca, la nueva producción de Netflix, estará protagonizada por Irene Azuela y por Juan Manuel Bernal. Según el actor, el rodaje se realizará en Guadalajara y la Ciudad de México y tocará temas de la actualidad vistos desde un grupo empresarial, como la luchar del poder



“Sé que habrá conflictos familiares, de poder; la hijastra que regresa, el hijo prodigo que tiene todo a su cargo, vienen los conflictos de poder. Por eso se llama Monarca, porque es un grupo empresarial muy importante, de esos que existen en este país”, explica Bernal, que en la serie será hermano del personaje de Azuela, con quien también se reencuentra en la actuación después de muchos años.



“Con ella hice la obra de teatro Oleanna, y no hemos vuelto a trabajar juntos desde entonces. Hay un cariño y una admiración profunda que siempre que nos encontramos nos preguntamos cuándo vamos a trabajar juntos otra vez”, explica el histrión que este año prepara el estreno de cuatro películas más.



Para Juan Manuel Bernal, también tiene una gran importancia trabajar con Netflix, pues aunque admite que ya había sido invitado previamente para realizar otro proyecto con ellos, se siente feliz de que sea Monarca la producción con la que debute en esta plataforma.



“Netflix ha venido a revolucionar la manera de hacer las cosas, la televisión. Tenía muchas ganas de trabajar con ellos desde hace mucho. Hubo un proyecto que me dolió mucho no poder trabajar, pero si lo hubiera hecho no podría haber sido parte de este. Para ser honesto, estaba esperando un momento así para mí, valió la pena esperar”, finaliza.



POR ESTRENAR



En septiembre estrenará Si yo fuera tú, ópera prima de Alejandro Lubezki que protagoniza con Sophie Alexander e Isela Vega.

Además espera para el último trimestre del año el lanzamiento de La gran promesa, de Jorge Ramírez Suárez; Traición, dirigida por Nacho Ortiz, y Marioneta, de Álvaro Curiel.