Juan Osorio lo vuelve hacer, rompe récord de audiencia con Soltero con hijos

Aunque su última telenovela, Mi marido tiene familia, se haya vuelto un fenómeno en televisión y redes sociales, y su nueva producción Soltero con hijas se convirtió en lo más visto de la televisión abierta este lunes reuniendo a 3.1 millones de personas en su estreno, Juan Osorio dice que el retiro es algo que ya tiene en mente para un mediano plazo.

“Siempre hay que ir pensando en lo que has trabajado, en lo que has luchado, también hay que disfrutarlo. Y esta carrera es muy demandante, nunca te da oportunidad de tener privacidad, de levantarte tarde, de decir ‘hoy no quiero quitarme la pijama’. A mi edad, debo empezar a planificar mi retiro en unos cinco, seis años, quiero hacerlo sano”, dice el productor en entrevista telefónica.

Pero si ha de retirarse tendrá que hacerlo con un proyecto grande y que cautive al público mexicano, como es llevar la vida de Mario Moreno, con Diego Luna, a la pantalla chica. “Uno de los proyectos que me gustaría hacer y que lo tengo aquí en el escritorio es la vida de Cantinflas. Creo que es algo importante para cualquier productor, y sobre todo que funcione. Creo que es uno de los productos que me gustaría hacer y dirigir al pueblo”.

Aunque tiene más de un año desde que anunció su intención de realizar este proyecto, Osorio dice que no ha podido enfocarse en él por las telenovelas que ha desarrollado en estos últimos meses. “Es de esos proyectos que los tienes que cuidar y que van cuajando poco a poco con el protagonista, el libreto, la dirección, toda la producción. Vamos esperando a ver qué va saliendo”.

Entre los planes que planea desarrollar antes de retirarse también está el producir cine: “Me gustaría hacer un libreto que se llama La Castañeda, que es para una película. Como que empiezo a visualizar qué haría para retirarme con una gran dignidad, todavía pensante y lleno de facultades para hacer un producto muy competitivo”, adelanta.

Sin embargo, para Juan Osorio la mayor preocupación en estos momentos es poder impulsar la telenovela Soltero con hijas y que sea un vehículo a través del cual puedan impulsar iniciativas sociales. “Por ejemplo, tenemos un personaje con dislexia y queremos ocupar las plataformas digitales para explicar lo que significa”.

El productor, planea que esta historia protagonizada por Gabriel Soto y que se transmite en Las Estrellas sea también una plataforma donde puedan hablar sobre la gastronomía mexicana, “dar consejos, incluso me quiero meter con la parte del catalogo por ventas, porque hoy en día la ama de casa se sostiene a través de ese tipo de ejercicios de comercio libre, y les entra un ingreso en el hogar donde les ayuda a la familia”, finaliza.