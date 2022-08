Juan Palau estrena “Amor ingrato” con La Trakalosa de Monterrey

Hace siete años, Juan Palau comenzó su carrera como solista, sin embargo fue en la actuación en donde encontró la proyección internacional que tanto buscaba.

Gracias a su participación en la segunda temporada de La reina del flow con el personaje de Drama Key, el cantante colombiano mostró sus habilidades histriónicas, así como el talento que posee.

El impacto de su trabajo en la pantalla llevó a los seguidores de la serie a buscar más información sobre Palau, conectando así con su música; ese interés del público llevó al joven de 29 años a comenzar una gira de promoción fuera de su natal Colombia, incluso a colaborar con otros artistas.

“Ha sido muy difícil, esto es una carrera de alto riesgo, así lo llamo, es una apuesta que no sabes si vas a ganar, pero la clave es la persistencia y pasión por lo que haces. Hay quienes creen que su proyecto en un año va a funcionar, puede que sí, ha pasado que en seis meses tocan la cima, pero si no pasa, no te puedes frustrar, yo he estado muy claro en eso, soy muy persistente, creo que el universo premia el trabajo duro y así lo he vivido.

“Estar en La reina del flow 2 para mí fue un gran empujón, gracias a eso este año no he parado, me la he pasado recorriendo todo el mundo porque ese proyecto ha llevado a la gente a mi música”, contó Palau en entrevista.

Con el fin de conquistar nuevos públicos y continuar desarrollando su propuesta musical, el artista compuso un tema especialmente para trabajar con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey; fue así como nació Amor ingrato, disponible en plataformas y que aborda el sentimiento de gozo de una persona al saber que ya no dejará que se aprovechen quienes sólo lo buscan por conveniencia.

“En distintas etapas de nuestras vidas hay amores ingratos, interesados, un día tú estás en una posición social, al día siguiente estás en otra y cuando estás en la anterior, de pronto no te miraban, sean tu pareja, tu familia, los amigos y, de repente, logras algo, un buen trabajo, en ese momento ¿ya te voltean a ver?

“Por eso el mensaje es: ‘no estuviste en las malas, no me busques en las buenas’. Personalmente me ha pasado un montón en la vida”, compartió.

“Tengo muchos amigos, pero creo que la energía no miente, todos percibimos en algún punto e identificamos quien te busca porque necesita algo o quien está contigo de corazón”, sostuvo.

El artista conocido por sencillos como Pa’ la playa, Muévete y Dale prepárate, anunció que este año lanzará su EP debut, aún sin nombre.

Uno de sus sueños es mudarse a México para incursionar en proyectos actorales y musicales, dijo; su objetivo es demostrar que los sueños sí se cumplen.

“En esta vida siempre va a estar el ‘no’, así que hay que salir y buscar el ‘sí’. A todos, luchen por sus sueños, la vida es muy corta para dejarla pasar, si hace lo que uno ama, vale la pena persistir, insistir y nunca desistir, los sueños sí se hacen realidad, pero hay que trabajar muy duro, prepararse, estudiar y creer en uno mismo”, enfatizó.