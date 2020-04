Juan Solo estrena su nuevo tema "No rompo tus fotos"

Juan Solo estrena a través de plataformas digitales, No rompo tus fotos, un sencillo que se compuso hace dos años, que cuenta la tragedia que arrastra el desamor y el vacío que deja el abandono.

"A veces nos pasa que por mucho que una historia termina, el paso de olvidar es donde está lo más fuerte y para mí era importante expresar ese esa idea de que yo con tu recuerdo sobrevivo y mientras no dejo entrar a nadie en mi corazón", dijo en conferencia virtual.

El cantante asegura que esta canción no fue lanzada aprovechando el aislamiento que ha generado la pandemia, pues todos sus proyectos tienen una planeación que busca satisfacer a sus seguidores.

"Este lanzamiento ya estaba planeado desde hace varios meses, no es un tema de aprovechar la situación, tenía ganas de estrenarla porque ya está lista, no quiero dejar de pedalear la bicicleta por la pandemia sino a lo mejor darle más despacito", afirmó.

Aunque muchos de sus compañeros ya lo han hecho a través de internet, por el momento el compositor no se ha animado a transmitir un concierto, aquí sus motivos: "Me he tomado esto con mucha seriedad, no me veo juntándome con alguien para hacer nada, si lo llego a hacer, podría ser de una forma en la que yo pueda estar en mi casa seguro y probablemente sea un acústico, pero estoy buscando no sólo tocar por tocar, sino encontrarle una forma en la que podamos socorrer alguna causa que nos necesite, me quisiera centrar en ayudar a los médicos que están trabajando en los hospitales atendiendo a los infectados por coronavirus", aseguró.

El poblano aprovechó este contacto a la distancia con los medios para compartir, como ha vivido sus días de aislamiento. "Me la estoy pasando súper bien porque hace siete meses me convertí en papá por primera vez y estoy teniendo todo el tiempo del mundo para disfrutar a mi hija; respecto a mi carrera musical, es un momento en el que debo aportar, ya que la música puede ser algo que nos levante el ánimo y que nos traiga no sólo momentos, bonitos sino que nos permita salir adelante; además estoy haciendo unas fiestas de karaoke a través de mi instagram todos los miércoles a las nueve de la noche y se han sumado artistas como Kalimba y María León. Estoy tratando de retomar cosas que había dejado, como estudiar y tratando de meterle al ejercicio", compartió.

No rompo tus fotos, es el tercer sencillo de Juan Solo cobijado por el sello Universal Music y estará disponible a través de plataformas digitales y Youtube.