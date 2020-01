Juanes participará en tributo a Prince

El músico colombiano Juanes será uno de los artistas que participarán en un tributo del Grammy al creador de Let´s go crazy, tema que da nombre a la gala del 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde también actuarán Beck, Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, Alicia Keys, John Legend, Chris Martin y Usher, entre otros.

El concierto será grabado para su posterior difusión, anunció a la Academia de Grabación, que confirmó entre los primeros artistas para la edición 62 de la fiesta de la industria musical, a dos de las artistas más elogiadas de los últimos tiempos: Lizzo y Billie Eilish, así como a Gwen Stephani y Blake Shelton y los rockeros Aerosmith.

Tanto Lizzo como Billy Eilish, son las más nominadas este año, cuando tendrán su debut en el escenario de los premios. Lizzo compite por el álbum del año (Cuz I love you), grabación y canción, así como mejor interpretación R&B entre otras.

Eilish competirá por el mismo título de álbum del año por When we all fall asleep, where do we go?, y canción (Bad guy), entre otras.

Gwen Stephani compartirá escenario con Blake Shelton, quien está nominado por interpretación country y Aerosmith fue elegido Persona del año.