Fiel a sus raíces, Juanes regresa a la cumbia y el vallenato

Acaba de ser homenajeado como la Persona del Año en los Latin Grammys donde recibió de manos de su ídolo Lars Ulrich, baterista de Metallica, el reconocimiento. Está presentando su último disco Más Futuro que Pasado en el que reconecta con sus raíces y explora nuevos sonidos. Ha tenido muchas presentaciones vivo últimamente y no quita el dedo del renglón sobre los temas sociales. Todo eso conforma la etapa actual de la vida de Juanes que para él es “el mejor momento de mi carrera”.

"Después de mucho ir y venir, siento plenitud y que las cosas funcionan, me siento muy contento y entusiasmado con el futuro y con el pasado”, explica Juanes reflexivo y atento en entrevista para El Sol de México.

La fama llegó a Juanes con Ekhymosis, una banda de metal colombiana y, gracias a su desintegración, el cantante tuvo que caminar en solitario. Desde entonces no ha parado de redefinir los sonidos latinos en su quehacer artístico, y aunque asegura que aunque “siempre he hecho lo que he querido”, hoy en día lo hace con toda la libertad.

“Yo comencé con la música desde muy pequeño y mi primer acercamiento fue con la música popular, yo conocí el rock y el metal hasta los 12 años y por mucho tiempo fui radical, después me di cuenta que yo no podía renunciar a mis raíces, a mi folclor, a mi historia y he aprendido a entender que la música es universal, a mi me parece que en el arte es donde menos deberíamos de tener barreras”, narra.

Su último disco es una conjunción de toda su trayectoria y lo que le espera a su carrera. “En este álbum voy un poco a la raíz de la cumbia, de la guasca, del Vallenato y miro hacia el futuro porque he trabajado con jóvenes que vienen de otros tipos de música, trato de encontrar una conjunción del pasado y del futuro, con mi guitarra, mis melodías, canciones de amor, todo el álbum es más profundo, es un disco para bailar, para sentir y gozar”.

Además el colombiano se ha caracterizado no solo por su talento, si no por su humildad y profundo interés en problemáticas ambientales y políticos que atañen al mundo en la actualidad.

“A veces pienso que cuando te metes en esos temas o hablas públicamente de ello, la gente te califica, te coloca como en un lugar o en el otro y siempre terminas dividiendo a la gente, yo no quiero que eso pase nunca, pero uno como artista también es ciudadano y tienes pensamientos y criterio frente a las cosas, yo no me caso con ningún político, ni partido, para mí es más importante la parte humana y ahí es donde yo trato de irme porque me nace, a veces a través de mi música, o de mi fundación, pero estar consciente de donde estamos parados es muy importante”, revela.

Asimismo, Juanes considera que el gran auge que vive en la actualidad la música latina y los grandes enfrentamientos y movilizaciones que invaden América Latina, son consecuencia de un despertar generalizado.

“Por el lado de la música latina es algo que viene gestándose desde hace mucho tiempo pero que ahorita la tecnología y las plataformas digitales han hecho que su consumo sea demasiado relevante, todo está más democratizado pero también esa tecnología ha ido afectando nuestro imaginario, no de manera necesariamente negativa, sino positiva porque la información es más fácil de adquirir, eso también ha generado un despertar de la conciencia generalizada de todas las regiones, la gente está cansada de la corrupción, de la inequidad, de la injusticia social, en general y de todo por lo que por tanto tiempo hemos vivido”, asegura.

Aunque el disco no tiene ni una semana de haber salido, Juanes tiene los ojos bien puestos lo que viene y no tiene planes de parar, “cuando uno no tiene ningún proyecto en mente es como si estuvieras muerto en vida, a mi me gusta soñar, sale mi disco y ya estoy pensando qué voy a hacer, siempre estoy con esa constante búsqueda de expresión y ahora viene tocar en vivo que me encanta hacerlo y el próximo año viene mucho de eso, girar por todo Latinoamérica y donde más pueda y al mismo tiempo ir componiendo y grabando”.

“Estoy en un momento de libertad, siempre he hecho lo que yo he querido pero siento que en este momento después de muchos años yo hago lo que quiero hacer, me gusta arriesgarme, probar otras cosas a las que estoy acostumbrado, salir de mi zona de confort, y ponerme en otro lugar completamente incomodo, me parece chévere, y eso me ha enseñado a valorarme más y aprender mucho de las otras personas, y me da la posibilidad que quiero hacer esto a futuro”, reitera.