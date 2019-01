Inmortalizan a Juanpa Zurita en el Museo de Cera

Juanpa Zurita no sólo se convirtió en el primer infuencer mexicano en tener su estatua en cera en el recinto de la calle de Londres en la Ciudad de México, también demostró que justamente es personalidad influyente, que da su opinión en torno a los hechos actuales como la popularidad que ha alcanzado Yalitza Aparicio.



Antes de estar en medio del tumulto de los medios de comunicación, que se dieron cita en el Museo de Cera, Pablo Martínez-Zurita Arellano (29 de marzo de 1996), más conocido como Juan Pablo Zurita o Juanpa Zurita, (youtuber, modelo, vlogger, filántropo y actor), dijo que significa para la comunidad que representa, ser inmortalizado.

“Las opiniones siempre pueden cambiar pero los hechos nunca. Hay quien pasó de hacer un video a estar en el escenario, poco a poco la gente de esta carrera digital, ha demostrado, año con año y día con día que somos mucho más capaces…¡ y estamos empezando!”, comentó Zurita.

Vestido igual que la figura hecha por Marcos de la Fuente: pantalón y playera negra, chamarra de mezclilla y tenis blancos, Juanpa explicó el proceso para que su réplica fuera una realidad, donde le pusieron en la cara “un yeso tipo sabor mora azul” para captar sus rasgos y se asombró porque el cabello para la estatua se colocó “uno por uno”.

Juan Pablo manifestó tener muchos proyectos en la actuación y el modelaje, no obstante, el influencer, no quiso revelar nada sobre la segunda temporada de Luis Miguel la serie, en la que participó en el personaje de Alex. Posteriormente contestó a pregunta expresa que le merece la controversia a la nominada al Oscar como mejor actriz por Roma, de quien dijo no considera que su presencia mediática, sea una moda.

“Ha sido alguien que ha sido irruptora y que bajo mis ojos ha empezado un movimiento y por eso la respeto muchísimo. Está parada siguiendo adelante y demostrando que no se trata de contactos, de relevancia, de pasado. Es nada más que de pasión y amor"

Finalmente, Zurita habló de sus acciones altruistas con el proyecto Love Army México del cual manifestó “ya estamos en la última etapa. Ha sido una cantidad de trabajo con arquitectos e ingenieros y lo más bonito es que mientras las casas se siguen construyendo, se hace trabajo con la comunidad”.