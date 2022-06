Espectacular concierto de música y color para celebrar a la reina Isabel

Con un sketch donde apareció la reina Isabel II compartiendo una taza de té con el osito Paddington fue como dio inicio el magno concierto del Jubileo de Platino en el Palacio de Buckingham para celebrar los 70 años como monarca del Reino Unido.

Queen y Adam Lambert fueron los primeros en tomar el escenario, interpretando los temas We will rock you y We are the champions.

De acuerdo con datos oficiales compartidos en las redes de la familia real, se dieron cita 22 mil personas, incluyendo la familia de la reina, que se sentaron en las primeras filas con vista al escenario.

Además de los que estaban en las zonas más cercanas al escenario, en la popular avenida The Mall, situada enfrente del palacio, se congregaron cientos de personas que vieron el evento de lejos.

Rod Stewart también formó parte de la celebración, vestido con un saco amarillo y con su clásico peinado alborotado, interpretó su éxito Baby Jane, así como un cover de Sweet Caroline, de Neil Diamond.

Mimí Webb, Mabel y Jax Jones fueron otros de los invitados musicales, pero una de las más ovacionadas fue Alicia Keys, quien cantó sus éxitos Girl on Fire y Empire State of Mind. "Cuando estoy en Londres me siento en casa", expresó la cantante.

Figuras como Paul McCartney, David Beckham, Judi Dench, Daniel Craig y Michelle Obama aparecieron en video para felicitar a la reina, y reconocer su labor en el trono durante 70 años.

Sir Elton John se sumó por medio de un video, que fue proyectado con la técnica mapping en toda la fachada del Palacio de Buckingham, interpretando el tema Your song.

La velada cerró con una aplaudida participación de Diana Ross, quien entonó Chain reaction, Thank You y Ain’t No Mountain High Enough".

Su familia la homenajea

El príncipe William protagonizó uno de los momentos estelares, al pronunciar un discurso en favor del medio ambiente. "En 2022, mientras celebramos el jubileo de platino, la necesidad de proteger nuestro planeta se vuelve más urgente", expresó.

"En los últimos 70 años, nuestra raza ha puesto al hombre en la luna, construimos la web mundial, y hemos encontrado vacunas y soluciones para algunas de las peores enfermedades de la historia. Cuando los humanos se concentran, todo es posible. Deseo que todas las naciones nos unamos, porque así habrá espacio para la esperanza", agregó el príncipe.

Como ha sucedido en los festejos anteriores, sus bisnietos, los príncipes Charlotte y George, se robaron las cámaras con sus muecas de aburrimiento, que causaron ternura en las redes sociales.

El príncipe Carlos, hijo de la monarca, ofreció otro emotivo discurso, donde, acompañado por imágenes familiares que se proyectaban al fondo, agradeció a su madre por todo lo que le ha dado a su familia y al Reino Unido.

Asimismo, se tomó un momento para recordar a su fallecido padre, quien afirmó estaría muy feliz de celebrar este aniversario. "Estoy seguro que está aquí en espíritu", mencionó.

"Nada emociona más a mi madre como todos ustedes y los que ven desde casa, representados por esta maravillosa audiencia", dijo al público presente. "Mi madre nos ha acompañado en tiempos difíciles, y nos une para celebrar momentos de orgullo, alegría y felicidad".